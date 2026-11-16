Como assistir a Bósnia e Herzegovina x Romênia com uma VPN

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Prévia da partida

Liga das Nações B - Rodada 6 17 de nov. de 2026 - 14:45 Bilino Polje Stadium

A Bósnia e Herzegovina recebe a Romênia no estádio Bilino Polje, em Zenica, pelo Grupo 4 da Liga B da Liga das Nações da UEFA. As duas seleções chegam em momentos muito diferentes.

A equipe de Sergej Barbarez chega à partida após sofrer uma derrota por 3 a 2 para a Suécia em 14 de novembro. O resultado acabou com suas chances de acesso e confirmou o retorno da Suécia à Liga A. A Bósnia ocupa a segunda posição do grupo, mas sua campanha perdeu força em um momento decisivo.

A Romênia chega animada por uma vitória pouco comum recentemente. A equipe de Gheorghe Hagi venceu a Polônia por 2 a 1 em seu jogo mais recente na Liga das Nações, encerrando uma sequência de quatro derrotas consecutivas na competição. Antes, a Romênia havia sido goleada por 6 a 0 pela Polônia e perdido por 1 a 0 para a Suécia, o que dá importância real à vitória.

O retrospecto do confronto dá ainda mais peso à partida. A Bósnia venceu por 4 a 2 em Zenica quando as seleções se enfrentaram anteriormente nesta edição da Liga das Nações. Também derrotou a Romênia por 3 a 1 em uma partida das Eliminatórias da Copa do Mundo em novembro de 2025. A Romênia tentará melhorar esse retrospecto em território bósnio.

Com a Romênia na lanterna do Grupo 4 e precisando de pontos para evitar o rebaixamento, enquanto a Bósnia busca se recuperar da derrota para a Suécia, a partida tem muito em jogo nas duas pontas da tabela.

Veja tudo o que você precisa saber para assistir ao vivo a Bósnia e Herzegovina x Romênia.

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