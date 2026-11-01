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Assista a Boca Juniors x River Plate ao vivo hoje: quem transmite o jogo na TV e por streaming?

Boca Juniors x River Plate
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Campeonato Argentino

Tudo o que você precisa saber para assistir ao vivo a Boca Juniors x River Plate pela Liga Profesional hoje.

Como assistir a Boca Juniors x River Plate com uma VPN

Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde você pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede privada virtual (VPN) pode ser útil.

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  • Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde a partida será transmitida oficialmente (consulte nossa tabela de cobertura internacional acima).
  • Conecte-se ao servidor. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP).
  • Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.
  • Entre na sua conta e encontre a transmissão. Crie uma conta ou faça login na plataforma da emissora oficial para ter acesso completo e aproveitar a partida!

Prévia da partida

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Campeonato Argentino - Rodada 15

O Boca Juniors recebe o River Plate pela Liga Profesional naquele que é sempre o confronto mais acirrado do futebol argentino. La Bombonera será o palco desta edição do Superclássico, e a equipe de Rodolfo Arruabarrena tentará dar sequência à boa fase recente.

O Boca chega embalado para o confronto. As vitórias sobre Independiente, Talleres e Vasco da Gama na Copa Sul-Americana deram muita confiança ao elenco de Arruabarrena, que entra no fim de semana em terceiro lugar no Grupo A do Clausura e em segundo no Grupo A do Apertura.

O River Plate, comandado por Leonardo Ponzio, também vive um momento razoável. Nos últimos cinco jogos pela Liga Profesional, foram três vitórias, um empate e apenas uma derrota. A equipe chega a La Bombonera em segundo lugar no Grupo B do Clausura e no Grupo B do Apertura.

Os confrontos entre os clubes nas últimas temporadas têm sido equilibrados, com resultados favoráveis a ambos os lados. O Boca venceu o encontro mais recente por 1 a 0, quando foi recebido pelo River em abril de 2026. Já o River conquistou uma vitória por 2 a 1 em casa em abril de 2025.

Para o Boca, uma vitória consolidaria sua posição perto do topo da tabela e mandaria um recado ao restante da competição. O River estará igualmente determinado a somar pontos contra seu maior rival.

Escalações de Boca Juniors x River Plate

4-3-3
Boca Juniors crest
Boca Juniors
BOC
Formação
River Plate crest
River Plate
RIV
4-3-1-2
A. MonteroA. Monteroteam-logoL. Lozanoteam-logoL. Blancoteam-logoF. Herrerateam-logoL. Di Lolloteam-logoM. Delgadoteam-logoS. AscacibarL. ParedesL. Paredesteam-logoM. Merentielteam-logoL. Floresteam-logoS. Villateam-logoS. BeltranL. Martinez QuartaL. Martinez QuartaN. OtamendiN. OtamendiM. AcunaM. AcunaG. MontielG. Montielteam-logoT. Galvanteam-logoT. Andradateam-logoL. SilvaT. AlmadaT. AlmadaA. CorreaA. Correateam-logoL. Beltran
River Plate crest
River Plate
RIV
4-3-3
Boca Juniors

Time titular

River Plate

Reservas

Técnico

  • R. Arruabarrena
  • L. Ponzio

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