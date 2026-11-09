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Liga dos Campeões Feminino
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Assista a BK Haecken FF x Chelsea FC Women ao vivo hoje: quem transmite a partida na TV e por streaming?

BK Haecken FF x Chelsea FC Women
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Um guia completo sobre como assistir a BK Haecken FF x Chelsea FC Women ao vivo hoje pela Champions League Feminina.

Como assistir a BK Haecken FF x Chelsea FC Women com uma VPN

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Prévia da partida

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Liga dos Campeões Feminino - Rodada 4
Nordic Wellness Arena

O Chelsea FC Women viaja a Gotemburgo para enfrentar o BK Häcken FF na Nordic Wellness Arena, pela Champions League Feminina.

A equipe de Sonia Bompastor chega à Suécia com as atenções voltadas para a campanha continental, ocupando a quarta posição na classificação da Champions League Feminina.

O Häcken, sob o comando de Elena Sadiku, ocupa a 16ª posição na competição e precisará de uma boa atuação em casa para dificultar a vida de um Chelsea que vem mostrando ótima forma em todas as frentes.

A temporada nacional do clube sueco está chegando ao fim, e seus resultados recentes na Damallsvenskan têm sido sólidos. Além disso, o empate com o Paris FC em seu último jogo pela Champions League mostrou que a equipe pode competir nesse nível.

O resultado mais recente do Chelsea na WSL foi um empate por 1 a 1 com o Everton Women, que encerrou uma sequência de quatro vitórias, incluindo uma goleada por 6 a 0 sobre o Charlton Athletic e um triunfo por 2 a 0 sobre a Roma na competição europeia.

O elenco de Bompastor mostrou que consegue ter bom desempenho em várias competições, e esta viagem à Suécia é mais um teste de sua capacidade de competir na Champions League.

Continue lendo para saber tudo sobre como assistir ao vivo a este jogo da Champions League Feminina.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de BK Haecken FF x Chelsea FC Women

Técnico

  • E. Sadiku

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