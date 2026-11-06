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Assista a Birmingham City x Swansea City ao vivo hoje: onde passar o jogo na TV e por streaming?

Birmingham x Swansea
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Tudo o que você precisa saber para assistir ao vivo a Birmingham City x Swansea City pela Championship hoje.

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Prévia da partida

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Championship - Rodada 15
St Andrew's Knighthead Park

O Birmingham City recebe o Swansea City no St Andrew's Knighthead Park em uma partida da Championship, com os dois clubes na metade de cima da tabela.

A equipe de Chris Davies vive boa fase, com quatro vitórias nos últimos cinco jogos pela liga. O St Andrew's tem sido um estádio difícil para os visitantes nesta temporada, e o Birmingham chega confiante para a partida.

O Swansea City, comandado por Vitor Matos, chega na quinta colocação, apenas duas posições abaixo dos donos da casa. O clube galês vem de uma sequência de resultados irregulares, embora tenha mostrado sua qualidade na vitória por 4 a 0 sobre o Blackburn Rovers no fim de outubro.

Os proprietários do Birmingham continuam atraindo atenção. A lenda da NFL Tom Brady detém uma participação minoritária de 3,3% no clube e preside o conselho consultivo, como parte da nova era sob a Knighthead Capital Management, que reformulou as ambições do Birmingham.

O Swansea precisará jogar em seu melhor nível fora de casa. Seu desempenho como visitante tem sido irregular, e enfrentar um Birmingham nessa fase testará a profundidade do elenco de Matos.

Continue lendo para saber tudo sobre como assistir ao vivo a Birmingham City x Swansea City.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Birmingham x Swansea

Técnico

  • C. Davies

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