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Liga das Nações A
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Koning Boudewijnstadion
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Assista a Bélgica x Itália ao vivo hoje: onde ver o jogo na TV e por streaming?

Bélgica x Itália
Liga das Nações A
Bélgica
Itália

Como assistir ao jogo da Liga das Nações da UEFA A entre Bélgica e Itália: horário de início e notícias das seleções

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Liga das Nações A - Rodada 6
Koning Boudewijnstadion

Bélgica x Itália será transmitido em TV aberta pela Rai 1, com transmissão gratuita ao vivo disponível no RaiPlay.

O Koning Boudewijnstadion, em Bruxelas, recebe no domingo o confronto decisivo do Grupo 1 da Liga A da UEFA Nations League entre Bélgica e Itália. Com a classificação para as quartas de final ainda em aberto, as duas seleções entram em campo com tudo a disputar.

A Itália chega a Bruxelas em grande fase após vencer a França por 3 a 1 em San Siro, na noite de quinta-feira. Francesco Esposito foi o grande destaque com dois gols: o primeiro aos 26 minutos e o pênalti decisivo aos 75. Com eles, a Itália virou o jogo após sair atrás com um gol de Olise.

Roberto Mancini mostrou que soube ler a partida: ao ceder 65% da posse de bola aos franceses, sua equipe aproveitou as transições verticais com precisão letal. Davide Frattesi marcou o gol do 2 a 1 aos 63 minutos, um minuto após a entrada de Federico Dimarco, autor da assistência.

A Bélgica, por sua vez, conquistou três pontos importantes na Turquia na quinta-feira, vencendo por 2 a 1 graças a Jeremy Doku e Charles De Ketelaere. Mark van Bommel leva a Bruxelas uma equipe que chega a nove pontos e que, com uma vitória, garantiria a vaga nas quartas independentemente dos outros resultados.

Romelu Lukaku ficou fora da viagem a Izmir por um problema no quadril, e van Bommel espera contar com ele neste confronto. Doku, que voltou após uma longa lesão, já mostrou que está em forma.

Na classificação, Itália e Bélgica estão separadas por apenas um ponto: a Itália lidera o grupo com dez, enquanto a Bélgica tem nove. Uma vitória belga muda tudo; um empate ou uma derrota garante a liderança à Itália.

Confira a seguir todas as informações sobre como acompanhar Bélgica x Itália na TV e por streaming.

Notícias das seleções

Prováveis escalações de Bélgica x Itália

Técnico

  • M. van Bommel

Pela Bélgica, Mark van Bommel ainda não divulgou a provável escalação nem atualizações oficiais sobre lesões ou suspensões. Romelu Lukaku perdeu a viagem à Turquia por um problema no quadril, e sua disponibilidade para esta partida será avaliada nas horas anteriores ao apito inicial. Novas informações serão divulgadas perto do jogo.

Roberto Mancini também não divulgou a escalação titular. A comissão técnica da Itália atualizará a lista de jogadores disponíveis com base nas últimas avaliações físicas antes da partida. Informações sobre possíveis lesões ou suspensões serão divulgadas nas horas anteriores ao início do jogo.

Momento das seleções

BÉL

BÉL - Sequência

ITÁ
V0-2
FRA
D0-1
TUR
V3-0
FRA
D4-1
TUR
V1-2
Gol marcado (sofrido)
8/6
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
ITÁ

ITÁ - Sequência

BÉL
D0-2
TUR
V1-4
FRA
E1-1
TUR
V3-1
FRA
V3-1
Gol marcado (sofrido)
11/6
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

A Bélgica somou três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos da Nations League. O resultado positivo mais recente veio na quinta-feira: 2 a 1 na Turquia. Antes disso, a Bélgica havia sofrido uma dura derrota por 4 a 1 para a França, mas tinha vencido a Turquia por 3 a 0 em casa, em outubro. Nessas cinco partidas, marcou oito gols e sofreu sete.

A Itália somou quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. A seleção vem da vitória por 3 a 1 sobre a França em San Siro, na quinta-feira, após o empate por 1 a 1 no Parque dos Príncipes no mês passado. Nesse período, a equipe de Mancini marcou dez gols e sofreu quatro.

Confrontos anteriores

Confrontos

BélgicaEmpateItália
1
1
3
Liga das Nações A
Itália badge
Itália
ITÁ
0
Bélgica badge
Bélgica
BÉL
2
FJ
Liga das Nações A
Bélgica badge
Bélgica
BÉL
0
Itália badge
Itália
ITÁ
1
FJ
Liga das Nações A
Itália badge
Itália
ITÁ
2
Bélgica badge
Bélgica
BÉL
2
FJ
Liga das Nações A
Itália badge
Itália
ITÁ
2
Bélgica badge
Bélgica
BÉL
1
FJ
Eurocopa
Bélgica badge
Bélgica
BÉL
1
Itália badge
Itália
ITÁ
2
FJ
6Gols marcados7
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram3/5

O último encontro entre as duas seleções foi em 25 de setembro de 2026, quando a Bélgica venceu a Itália por 2 a 0 fora de casa na fase de grupos desta mesma Nations League. Nos últimos cinco confrontos, são duas vitórias para cada lado e um empate. As partidas mais recentes foram todas disputadas pela Nations League entre 2024 e 2026.

Classificação

UEFA Nations League A Grp. 1

#JVEDGPGCSGPSequência
1
ItáliaItáliaITÁ
5311116+510
V
V
E
V
D
2
FrançaFrançaFRA
531185+310
D
V
E
V
V
3
BélgicaBélgicaBÉL
530286+29
V
D
V
D
V
4
TurquiaTurquiaTUR
5005313-100
D
D
D
D
D
Championship Playoff
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

Na classificação do Grupo 1 da Liga A da UEFA Nations League, a Itália ocupa o primeiro lugar, e a Bélgica, o terceiro.

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