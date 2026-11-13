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Liga das Nações A - Rodada 6 15 de nov. de 2026 - 14:45 Koning Boudewijnstadion

Bélgica x Itália será transmitido em TV aberta pela Rai 1, com transmissão gratuita ao vivo disponível no RaiPlay.

O Koning Boudewijnstadion, em Bruxelas, recebe no domingo o confronto decisivo do Grupo 1 da Liga A da UEFA Nations League entre Bélgica e Itália. Com a classificação para as quartas de final ainda em aberto, as duas seleções entram em campo com tudo a disputar.

A Itália chega a Bruxelas em grande fase após vencer a França por 3 a 1 em San Siro, na noite de quinta-feira. Francesco Esposito foi o grande destaque com dois gols: o primeiro aos 26 minutos e o pênalti decisivo aos 75. Com eles, a Itália virou o jogo após sair atrás com um gol de Olise.

Roberto Mancini mostrou que soube ler a partida: ao ceder 65% da posse de bola aos franceses, sua equipe aproveitou as transições verticais com precisão letal. Davide Frattesi marcou o gol do 2 a 1 aos 63 minutos, um minuto após a entrada de Federico Dimarco, autor da assistência.

A Bélgica, por sua vez, conquistou três pontos importantes na Turquia na quinta-feira, vencendo por 2 a 1 graças a Jeremy Doku e Charles De Ketelaere. Mark van Bommel leva a Bruxelas uma equipe que chega a nove pontos e que, com uma vitória, garantiria a vaga nas quartas independentemente dos outros resultados.

Romelu Lukaku ficou fora da viagem a Izmir por um problema no quadril, e van Bommel espera contar com ele neste confronto. Doku, que voltou após uma longa lesão, já mostrou que está em forma.

Na classificação, Itália e Bélgica estão separadas por apenas um ponto: a Itália lidera o grupo com dez, enquanto a Bélgica tem nove. Uma vitória belga muda tudo; um empate ou uma derrota garante a liderança à Itália.

Confira a seguir todas as informações sobre como acompanhar Bélgica x Itália na TV e por streaming.

Notícias das seleções

Pela Bélgica, Mark van Bommel ainda não divulgou a provável escalação nem atualizações oficiais sobre lesões ou suspensões. Romelu Lukaku perdeu a viagem à Turquia por um problema no quadril, e sua disponibilidade para esta partida será avaliada nas horas anteriores ao apito inicial. Novas informações serão divulgadas perto do jogo.

Roberto Mancini também não divulgou a escalação titular. A comissão técnica da Itália atualizará a lista de jogadores disponíveis com base nas últimas avaliações físicas antes da partida. Informações sobre possíveis lesões ou suspensões serão divulgadas nas horas anteriores ao início do jogo.

Momento das seleções

A Bélgica somou três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos da Nations League. O resultado positivo mais recente veio na quinta-feira: 2 a 1 na Turquia. Antes disso, a Bélgica havia sofrido uma dura derrota por 4 a 1 para a França, mas tinha vencido a Turquia por 3 a 0 em casa, em outubro. Nessas cinco partidas, marcou oito gols e sofreu sete.

A Itália somou quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. A seleção vem da vitória por 3 a 1 sobre a França em San Siro, na quinta-feira, após o empate por 1 a 1 no Parque dos Príncipes no mês passado. Nesse período, a equipe de Mancini marcou dez gols e sofreu quatro.

Confrontos anteriores

O último encontro entre as duas seleções foi em 25 de setembro de 2026, quando a Bélgica venceu a Itália por 2 a 0 fora de casa na fase de grupos desta mesma Nations League. Nos últimos cinco confrontos, são duas vitórias para cada lado e um empate. As partidas mais recentes foram todas disputadas pela Nations League entre 2024 e 2026.

Classificação

UEFA Nations League A Grp. 1 Sequência # J V E D GP GC SG P Sequência 1 Itália ITÁ 5 3 1 1 11 6 +5 10 V V E V D 2 França FRA 5 3 1 1 8 5 +3 10 D V E V V 3 Bélgica BÉL 5 3 0 2 8 6 +2 9 V D V D V 4 Turquia TUR 5 0 0 5 3 13 -10 0 D D D D D Championship Playoff Play-off do Rebaixamento Rebaixamento

Na classificação do Grupo 1 da Liga A da UEFA Nations League, a Itália ocupa o primeiro lugar, e a Bélgica, o terceiro.