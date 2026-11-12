Como assistir a Barcelona x Arsenal feminino com uma VPN

Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede privada virtual (VPN) pode ajudar.

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. Selecione um fornecedor confiável de serviços de VP e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde a partida será transmitida oficialmente.

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Prévia da partida

Liga dos Campeões Feminino - Rodada 4 12 de nov. de 2026 - 12:45 Estadi Johan Cruyff

O Barcelona recebe o Arsenal feminino no Estadi Johan Cruyff pela Liga dos Campeões Feminina da UEFA. O encontro entre dois dos clubes mais fortes da Europa promete ser um verdadeiro teste para as ambições do Arsenal na competição continental.

O Barcelona de Pere Romeu chega em grande fase. As quatro vitórias nos últimos cinco jogos pela Liga F e pela Liga dos Campeões Feminina mostram uma equipe em alto nível. Entre os resultados recentes estão a vitória por 5 a 1 sobre o Madrid Femenino e a goleada por 8 a 0 sobre o HB Køge.

O Arsenal chega à partida em ascensão. A equipe de Renee Slegers venceu três dos últimos cinco jogos, incluindo uma vitória por 3 a 0 sobre o SL Benfica pela Liga dos Campeões e outra por 2 a 1 sobre o Liverpool FC Women, fora de casa, pela WSL, no último fim de semana.

Na classificação da Liga dos Campeões Feminina, o Barcelona lidera, enquanto o Arsenal ocupa a quinta posição. Assim, a partida ganha importância para os dois clubes na definição de suas posições na competição.

Na última vez em que as equipes se enfrentaram nessa competição, o Arsenal venceu por 1 a 0, em maio de 2025. O Barcelona buscará voltar a se impor em casa.