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Liga dos Campeões Feminino
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Assista a Barcelona x Arsenal feminino ao vivo hoje: quem transmite o jogo na TV e por streaming?

Barcelona x Arsenal Women
Barcelona
Arsenal Women
Liga dos Campeões Feminino

Um guia com tudo o que você precisa saber para assistir ao vivo a Barcelona x Arsenal feminino pela Champions League feminina hoje.

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Prévia da partida

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Liga dos Campeões Feminino - Rodada 4
Estadi Johan Cruyff

O Barcelona recebe o Arsenal feminino no Estadi Johan Cruyff pela Liga dos Campeões Feminina da UEFA. O encontro entre dois dos clubes mais fortes da Europa promete ser um verdadeiro teste para as ambições do Arsenal na competição continental.

O Barcelona de Pere Romeu chega em grande fase. As quatro vitórias nos últimos cinco jogos pela Liga F e pela Liga dos Campeões Feminina mostram uma equipe em alto nível. Entre os resultados recentes estão a vitória por 5 a 1 sobre o Madrid Femenino e a goleada por 8 a 0 sobre o HB Køge.

O Arsenal chega à partida em ascensão. A equipe de Renee Slegers venceu três dos últimos cinco jogos, incluindo uma vitória por 3 a 0 sobre o SL Benfica pela Liga dos Campeões e outra por 2 a 1 sobre o Liverpool FC Women, fora de casa, pela WSL, no último fim de semana.

Na classificação da Liga dos Campeões Feminina, o Barcelona lidera, enquanto o Arsenal ocupa a quinta posição. Assim, a partida ganha importância para os dois clubes na definição de suas posições na competição.

Na última vez em que as equipes se enfrentaram nessa competição, o Arsenal venceu por 1 a 0, em maio de 2025. O Barcelona buscará voltar a se impor em casa.

Escalações de Barcelona x Arsenal Women

4-3-3
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Formação
Arsenal Women crest
Arsenal Women
ARS
4-2-3-1
team-logoC. Collteam-logoR. van Astenteam-logoE. Brugtsteam-logoA. CamaraI. ParedesI. Paredesteam-logoS. Schertenleibteam-logoC. SerrajordiP. GuijarroP. GuijarroE. PajorE. PajorC. HansenC. Hansenteam-logoC. PinaM. RodriguezM. RodriguezT. HindsT. HindsS. CatleyS. CatleyE. FoxE. FoxL. WilliamsonL. WilliamsonG. StanwayG. StanwayC. FoordC. FoordF. MaanumF. MaanumL. BaumL. BaumK. LittleK. LittleA. RussoA. Russo
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Arsenal Women
ARS
4-3-3
Barcelona

Time titular

Arsenal Women

Reservas

Técnico

  • P. Romeu
  • R. Slegers

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