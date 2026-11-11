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Liga dos Campeões Feminino
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Assista a Barcelona x Arsenal feminino ao vivo hoje: onde ver o jogo na TV e por streaming?

Barcelona x Arsenal Women
Barcelona
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Liga dos Campeões Feminino

Um guia completo para assistir ao vivo a Barcelona x Arsenal feminino pela Champions League feminina hoje.

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Prévia da partida

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Liga dos Campeões Feminino - Rodada 4
Estadi Johan Cruyff

O Barcelona recebe o Arsenal feminino no Estadi Johan Cruyff pela Champions League feminina da UEFA. O encontro entre dois dos clubes mais fortes da Europa promete ser um verdadeiro teste para as ambições continentais do Arsenal.

O Barcelona de Pere Romeu chega em grande fase. Quatro vitórias nos últimos cinco jogos pela Liga F e pela Champions League feminina mostram uma equipe atuando em alto nível. Entre os resultados recentes estão a vitória por 5 a 1 sobre o Madrid Femenino e a goleada por 8 a 0 sobre o HB Køge.

O Arsenal chega a esta partida em ascensão. A equipe de Renee Slegers venceu três dos últimos cinco jogos, incluindo uma vitória por 3 a 0 sobre o SL Benfica na Champions League e um triunfo por 2 a 1 fora de casa contra o Liverpool FC feminino pela WSL no último fim de semana.

Na classificação da Champions League feminina, o Barcelona lidera, enquanto o Arsenal ocupa a quinta posição. Isso aumenta a importância do confronto para os dois clubes, que buscam definir suas posições na competição.

Na última vez que as duas equipes se enfrentaram nesta competição, o Arsenal venceu por 1 a 0, em maio de 2025. O Barcelona quer voltar a se impor em casa.

Confira a seguir tudo o que você precisa saber para assistir ao vivo a esta partida da Champions League feminina.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Barcelona x Arsenal Women

Técnico

  • P. Romeu

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