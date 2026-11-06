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Campeonato Francês
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Assista a Auxerre x Paris FC ao vivo hoje: quem transmite o jogo na TV e por streaming?

Auxerre x Paris FC
Auxerre
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Campeonato Francês

Guia completo de como assistir a Auxerre x Paris FC ao vivo pela Ligue 1 hoje.

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Prévia da partida

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Campeonato Francês - Rodada 10
Stade de l'Abbe-Deschamps

O Auxerre recebe o Paris FC no Stade de l'Abbé-Deschamps no sábado, 7 de novembro de 2026, em uma partida da Ligue 1 que coloca frente a frente uma equipe que tenta subir na tabela e outra com reais ambições de disputar competições europeias.

O Auxerre de Will Still chega à partida em fase irregular. A derrota por 5 a 1 para o Strasbourg no último fim de semana foi um duro golpe, e a equipe da casa venceu apenas um dos últimos quatro jogos pela Ligue 1. Still precisará de uma reação do elenco diante de sua torcida.

O Paris FC chega embalado. A equipe de Liam Rosenior venceu o Monaco por 3 a 1 em sua partida mais recente pela Ligue 1 e ocupa a quarta posição na tabela, três pontos atrás do líder Paris Saint-Germain após nove jogos.

Rosenior recuperou rapidamente sua reputação após uma passagem conturbada pela Inglaterra. O ex-treinador do Chelsea, que permaneceu apenas 107 dias em Stamford Bridge, encontrou seu espaço no futebol francês, e o Paris FC colhe os frutos de seu trabalho.

A diferença de posições na tabela diz muito. O Auxerre ocupa o 14º lugar, enquanto o Paris FC está em quarto, e os visitantes terão motivos para acreditar que podem prolongar sua boa sequência fora de casa.

Confira tudo o que você precisa saber para assistir a esta partida da Ligue 1, incluindo o horário de início, as novidades das equipes e o retrospecto recente.

Novidades das equipes e elencos

Prováveis escalações de Auxerre x Paris FC

3-4-2-1
Auxerre crest
Auxerre
AJA
Formação
Paris FC crest
Paris FC
PAR
4-2-3-1
P. NardiP. NardiC. MakossoC. MakossoC. AkpaC. AkpaM. SenayaM. SenayaK. DanoisK. DanoisL. SyL. SyN. AhamadaN. AhamadaR. FaivreR. FaivreF. OppegaardF. OppegaardD. NamasoD. NamasoC. ArcherC. ArcherK. TrappK. TrappOtavioOtavioS. CherguiS. CherguiH. TraoreH. TraoreD. CoppolaD. CoppolaI. KebbalI. KebbalM. LopezM. LopezP. Lees-MelouP. Lees-MelouM. SimonM. SimonP. PagisP. PagisO. SissokoO. Sissoko
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Paris FC
PAR
3-4-2-1
Auxerre

Time titular

Paris FC

Técnico

  • W. Still
  • L. Rosenior

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