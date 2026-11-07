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Assista a Austin FC x Portland Timbers ao vivo hoje: quem transmite o jogo na TV e por streaming?

Austin FC x Portland Timbers
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Um guia com tudo o que você precisa saber para assistir ao vivo a Austin FC x Portland Timbers pela Major League Soccer hoje.

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Prévia da partida

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Major League Soccer - Rodada 34
Q2 Stadium

O Austin FC recebe o Portland Timbers no Q2 Stadium, em Austin, em um confronto da Conferência Oeste da MLS de grande importância para os dois clubes nesta reta final da temporada regular.

A equipe de Davy Arnaud chega em má fase. O Austin perdeu quatro dos últimos cinco jogos na MLS, incluindo uma derrota por 4 a 1 para o LA Galaxy na partida mais recente, e suas chances de chegar aos playoffs diminuem a cada semana. Na 14ª posição da Conferência Oeste, o time da casa está sob forte pressão.

O Portland chega embalado. A equipe de Marti Cifuentes venceu três dos últimos cinco jogos, incluindo vitórias consecutivas sobre o Charlotte FC e o St. Louis City, e derrotou o Houston Dynamo FC por 3 a 1 na partida mais recente. O Portland Timbers ocupa a oitava posição no Oeste e segue firme na disputa por uma vaga nos playoffs.

Para o Austin, esta é uma partida que não pode perder. Uma derrota em casa praticamente acabaria com suas ambições de chegar à pós-temporada e aumentaria ainda mais a pressão sobre o elenco de Arnaud, com pouco tempo para se recuperar.

O Portland, por outro lado, viajará confiante. A sequência recente de resultados transformou o que parecia ser uma temporada difícil em uma disputa real por uma vaga na pós-temporada. Uma vitória em Austin fortaleceria ainda mais sua posição.

Confira tudo o que você precisa saber para assistir a Austin FC x Portland Timbers ao vivo, incluindo canal de TV, detalhes da transmissão pela internet e horário de início.

Notícias e elencos dos times

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Técnico

  • D. Arnaud

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