Como assistir a Atletico de San Luis x FC Juarez com uma VPN

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. Escolha um provedor confiável de serviços de VP e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde a partida será transmitida oficialmente.

Conecte-se ao servidor . Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP).

. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora que detém os direitos de transmissão.

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Prévia da partida

Liga MX - Rodada 16 6 de nov. de 2026 - 20:00 Estadio Alfonso Lastras

O Atletico de San Luis recebe o FC Juarez no Estadio Alfonso Lastras, em San Luis Potosi, em uma partida do Apertura 2026 da Liga MX com implicações muito diferentes para os dois clubes.

A equipe de Diego Mejia chega para a partida após perder por 0-1 para o Atlas no jogo anterior, resultado que deve ter reduzido parte do otimismo gerado por uma sequência positiva no meio da temporada. O San Luis ocupa a 13ª posição na classificação do Apertura e tentará reagir em casa.

O FC Juarez chega em melhor fase recente, após vencer o Queretaro FC por 3-1 em sua última partida. A vitória trouxe algum alívio para uma equipe que havia sido goleada por 5-0 pelo Cruz Azul anteriormente nessa mesma sequência de cinco jogos.

A equipe de Pedro Caixinha, porém, continua na lanterna da tabela do Apertura, em 18º lugar, e precisa urgentemente de pontos para que suas esperanças de permanência sejam levadas a sério nas últimas semanas do torneio.

Para o San Luis, uma vitória em casa reduziria as preocupações após a derrota para o Atlas e o aproximaria novamente das equipes acima dele. Para o Juarez, conquistar três pontos fora de casa seria um passo importante em uma campanha que tem sido difícil.

Confira tudo o que você precisa saber para assistir a Atletico de San Luis x FC Juarez ao vivo, incluindo o canal de TV, as opções de transmissão online e o horário de início da partida.

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