Como assistir a Atlético de Madrid x Barcelona com uma VPN
Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo onde você possa encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede privada virtual (VPN) pode ser útil.
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- Obtenha uma VPN confiável. Escolha um provedor confiável de serviços de VP e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet).
- Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde a partida será transmitida oficialmente.
- Conecte-se ao servidor. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP).
- Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva detentora dos direitos de transmissão.
- Entre na sua conta e encontre a transmissão. Crie uma conta ou entre na sua conta no serviço da emissora oficial para ter acesso completo e aproveitar a partida!
Prévia da partida
Escalações de Atlético de Madrid x Barcelona
Time titular
Reservas
Técnico
- D. Simeone
- H. Flick
O Atlético de Madrid recebe o Barcelona no Riyadh Air Metropolitano em um confronto da LaLiga de grande importância para o topo da tabela. O Barcelona chega como líder do campeonato, com o Atlético em segundo lugar, e uma vitória de qualquer um dos lados mandaria um recado claro na disputa pelo título.
A equipe de Diego Simeone chega ao domingo após uma derrota por 0 a 2 para o Bayern de Munique na Champions League. No campeonato nacional, porém, tem mostrado solidez, com três vitórias nos últimos quatro jogos. O Metropolitano segue sendo uma fortaleza, e Simeone contará com a organização defensiva de sua equipe para tentar conter o ataque do Barcelona, que vive boa fase.
O Barcelona de Hansi Flick marcou seis gols contra o Deportivo Alavés no último fim de semana e, no meio da semana, venceu o Aston Villa por 3 a 0 na Champions League. A equipe joga com confiança e oferece perigo em todo o campo, com Lamine Yamal e Raphinha criando problemas para todas as defesas que enfrentam.
Fora de campo, a relação entre os clubes melhorou consideravelmente após um verão de atritos, dominado pela saga da transferência de Julian Alvarez. O presidente do Barcelona, Joan Laporta, lidera uma delegação que vai a Madri no domingo, e dirigentes dos dois clubes almoçarão juntos antes da partida em uma demonstração pública da retomada das boas relações.
A lista de lesionados do Barcelona acrescenta um elemento de incerteza. Jules Kounde, Dani Olmo e Rodri estão fora, obrigando Flick a reorganizar suas opções, enquanto o Atlético não conta com Cristian Romero na defesa.
É um confronto que pode provocar uma mudança significativa na disputa pelo título. O técnico do Real Madrid, Jose Mourinho, já admitiu que quer ver os dois times perderem pontos, o que diz tudo sobre o que está em jogo.