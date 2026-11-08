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Prévia da partida

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La Liga - Rodada 12
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Escalações de Atlético de Madrid x Barcelona

4-4-2
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Atlético de Madrid
ATM
Formação
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Barcelona
BAR
4-1-2-3
J. OblakJ. OblakD. HanckoD. HanckoM. LlorenteM. LlorenteA. GrimaldoA. GrimaldoM. PubillM. PubillG. SimeoneG. SimeoneA. BaenaA. BaenaP. BarriosP. BarriosKokeKokeK. LeeK. LeeJ. AlvarezJ. AlvarezJ. GarciaJ. GarciaG. MartinG. MartinP. CubarsiP. CubarsiJ. CanceloJ. Canceloteam-logoB. FarinasPedriPedriF. LopezF. LopezM. BernalM. BernalA. GordonA. GordonRaphinhaRaphinhaL. YamalL. Yamal
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Barcelona
BAR
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Atlético de Madrid

Time titular

Barcelona

Reservas

Técnico

  • D. Simeone
  • H. Flick

O Atlético de Madrid recebe o Barcelona no Riyadh Air Metropolitano em um confronto da LaLiga de grande importância para o topo da tabela. O Barcelona chega como líder do campeonato, com o Atlético em segundo lugar, e uma vitória de qualquer um dos lados mandaria um recado claro na disputa pelo título.

A equipe de Diego Simeone chega ao domingo após uma derrota por 0 a 2 para o Bayern de Munique na Champions League. No campeonato nacional, porém, tem mostrado solidez, com três vitórias nos últimos quatro jogos. O Metropolitano segue sendo uma fortaleza, e Simeone contará com a organização defensiva de sua equipe para tentar conter o ataque do Barcelona, que vive boa fase.

O Barcelona de Hansi Flick marcou seis gols contra o Deportivo Alavés no último fim de semana e, no meio da semana, venceu o Aston Villa por 3 a 0 na Champions League. A equipe joga com confiança e oferece perigo em todo o campo, com Lamine Yamal e Raphinha criando problemas para todas as defesas que enfrentam.

Fora de campo, a relação entre os clubes melhorou consideravelmente após um verão de atritos, dominado pela saga da transferência de Julian Alvarez. O presidente do Barcelona, Joan Laporta, lidera uma delegação que vai a Madri no domingo, e dirigentes dos dois clubes almoçarão juntos antes da partida em uma demonstração pública da retomada das boas relações.

A lista de lesionados do Barcelona acrescenta um elemento de incerteza. Jules Kounde, Dani Olmo e Rodri estão fora, obrigando Flick a reorganizar suas opções, enquanto o Atlético não conta com Cristian Romero na defesa.

É um confronto que pode provocar uma mudança significativa na disputa pelo título. O técnico do Real Madrid, Jose Mourinho, já admitiu que quer ver os dois times perderem pontos, o que diz tudo sobre o que está em jogo.

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