Como assistir a Atlético de Madrid x Barcelona com uma VPN

Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde você pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede privada virtual (VPN) pode ser útil.

Ignore instantaneamente os bloqueios geográficos regionais e assista a transmissões de futebol ao vivo do mundo todo na sua plataforma de streaming favorita Assista futebol onde quiser

Obtenha uma VPN confiável . Escolha um provedor confiável de serviços de VP e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet).

. Escolha um provedor confiável de serviços de VP e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor VPN no país onde a partida é transmitida oficialmente.

Conecte-se ao servidor . Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP).

. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.

Entre na sua conta e encontre a transmissão. Crie uma conta ou entre na sua conta da emissora oficial para obter acesso completo e aproveitar a partida!

Prévia da partida

La Liga - Rodada 12 8 de nov. de 2026 - 15:00 Riyadh Air Metropolitano

O Atlético de Madrid recebe o Barcelona no Riyadh Air Metropolitano em um confronto de LaLiga com grande peso na parte de cima da tabela. O Barcelona chega como líder, com o Atlético na segunda posição, e uma vitória de qualquer um dos lados mandaria um recado claro na disputa pelo título.

A equipe de Diego Simeone chega ao domingo após uma derrota por 2 a 0 para o Bayern de Munique na Champions League, embora venha mostrando solidez no campeonato nacional, com três vitórias nos últimos quatro jogos pela liga. O Metropolitano continua sendo um estádio difícil para os visitantes, e Simeone contará com a organização defensiva de sua equipe para dificultar a vida do ataque do Barcelona, que vive boa fase.

O Barcelona de Hansi Flick marcou seis gols contra o Deportivo Alaves no último fim de semana e, em seguida, venceu o Aston Villa por 3 a 0 na Champions League, no meio da semana. O Barcelona joga com confiança e oferece perigo em todo o campo, com Lamine Yamal e Raphinha causando problemas para todas as defesas que enfrentam.

Fora de campo, a relação entre os clubes melhorou consideravelmente após um verão conturbado, marcado pela novela da transferência de Julian Alvarez. O presidente do Barcelona, Joan Laporta, lidera uma delegação a Madri no domingo, e dirigentes dos dois clubes almoçarão juntos antes da partida como demonstração pública da retomada das boas relações.

A lista de desfalques do Barcelona acrescenta um elemento de incerteza. Jules Kounde, Dani Olmo e Rodri estão fora, obrigando Flick a reorganizar suas opções, enquanto o Atlético não conta com Cristian Romero na defesa.

É um confronto que pode alterar significativamente a disputa pelo título. Jose Mourinho, técnico do Real Madrid, já admitiu que quer que os dois times percam pontos, o que diz tudo sobre o que está em jogo.

Para saber como assistir a Atlético de Madrid x Barcelona ao vivo, role a página para baixo e confira as informações sobre canais de TV e transmissão pela internet.

As opções para assistir a Atlético de Madrid x Barcelona pela internet estão listadas abaixo. Você pode usar a ExpressVPN se estiver fora da sua região de residência e precisar acessar seu serviço de streaming preferido.

Notícias e elencos das equipes