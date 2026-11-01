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Como assistir a Athletic Bilbao x Real Sociedad com uma VPN

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Prévia da partida

La Liga - Rodada 11 1 de nov. de 2026 - 15:00 San Mames

O Athletic Bilbao recebe a Real Sociedad no San Mames, em Bilbao, em um dos clássicos locais mais intensos do País Basco em LaLiga.

O Athletic chega para este confronto em boa fase no campeonato nacional, após vencer o Getafe por 4 a 0 em sua partida mais recente pela liga. Nico Williams, que recentemente firmou seu compromisso com o clube ao assinar um contrato até 2035, é peça central de todas as ações ofensivas da equipe de Edin Terzic.

A Real Sociedad chega à partida na quinta posição de LaLiga, três colocações e alguns pontos acima do Athletic, que está em oitavo. A equipe de Pellegrino Matarazzo venceu três de seus últimos cinco jogos em todas as competições e chega confiante.

Os visitantes também têm compromissos pela Liga Europa em paralelo à campanha no campeonato nacional, o que torna a gestão do elenco mais complexa. A recente goleada por 6 a 0 sobre o Lillestroem mostra que não lhes falta força ofensiva quando a ocasião exige.

Para o Athletic, jogar em casa no San Mames tem um peso considerável. O estádio é uma fortaleza há muito tempo e, com Williams comprometido com o clube a longo prazo e o elenco praticamente intacto, Terzic espera que sua equipe se imponha desde o apito inicial.

Confira a seguir tudo o que você precisa saber para assistir ao vivo a este clássico de LaLiga.