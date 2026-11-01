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Como assistir a Athletic Bilbao x Real Sociedad com uma VPN

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Prévia da partida

La Liga - Rodada 11 1 de nov. de 2026 - 15:00 San Mames

O Athletic Bilbao recebe a Real Sociedad no San Mamés, em Bilbao, em um dos dérbis locais mais intensos do País Basco em LaLiga.

O Athletic chega à partida em boa fase no campeonato nacional, depois de marcar quatro gols sem sofrer nenhum contra o Getafe em seu compromisso mais recente pela liga. Nico Williams, que recentemente assinou um contrato até 2035 e garantiu sua permanência no clube, é peça central de tudo o que a equipe de Edin Terzic faz no ataque.

A Real Sociedad chega ao confronto na quinta posição de LaLiga, três colocações e alguns pontos acima do Athletic, oitavo colocado. A equipe de Pellegrino Matarazzo venceu três dos últimos cinco jogos em todas as competições e chega com confiança.

Os visitantes também disputam a Liga Europa paralelamente ao campeonato nacional, o que torna a gestão do elenco mais complexa. A recente goleada por 6 a 0 sobre o Lillestroem mostra que poder de fogo não falta à equipe quando a ocasião exige.

Para o Athletic, jogar em casa no San Mamés faz diferença. O estádio é há muito tempo uma fortaleza e, com Williams comprometido com o clube a longo prazo e o elenco praticamente intacto, Terzic espera que sua equipe se imponha desde o apito inicial.

Confira a seguir tudo o que você precisa saber para assistir ao vivo a este dérbi de LaLiga.

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