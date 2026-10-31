CazéTV
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✅ Não exige operadora de TV ou assinatura de streaming; basta abrir o aplicativo do YouTube em qualquer Smart TV, celular, tablet ou console de videogame.
✅ Complementa a transmissão ao vivo com uma forte presença nas redes sociais, oferecendo resumos, cortes e interações diretas com os torcedores brasileiros.
SportyNet
✅ Através de um sublicenciamento, transmite dois jogos ao vivo por rodada (totalizando 76 partidas na temporada), cobrindo times como Atlético de Madrid, Sevilla e Villarreal.
✅ Garante que o público tradicional ainda possa sintonizar o campeonato espanhol diretamente pelo decodificador linear da sua operadora.
✅ Além do canal de TV fechada, disponibiliza as partidas simultaneamente de forma gratuita no YouTube e em seu próprio aplicativo de streaming.
Como assistir a Athletic Bilbao x Real Sociedad com uma VPN
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Prévia da partida
O Athletic Bilbao recebe a Real Sociedad no San Mames, em Bilbao, em um dos clássicos locais mais intensos do País Basco em LaLiga.
O Athletic chega para este confronto em boa fase no campeonato nacional, depois de vencer o Getafe por 4 a 0 em seu jogo mais recente pela liga. Nico Williams, que recentemente acertou sua permanência no clube ao assinar um contrato até 2035, é peça central de todas as ações ofensivas da equipe de Edin Terzic.
A Real Sociedad chega à partida na quinta posição de LaLiga, três colocações e alguns pontos à frente do Athletic, que está em oitavo. A equipe de Pellegrino Matarazzo venceu três de seus últimos cinco jogos em todas as competições e chega confiante.
Os visitantes também têm compromissos pela Liga Europa em paralelo à campanha no campeonato nacional, o que torna a gestão do elenco mais complexa. A recente goleada por 6 a 0 sobre o Lillestroem mostra que não falta poder de ataque à equipe quando a ocasião exige.
Para o Athletic, jogar em casa no San Mames tem um peso significativo. O estádio há muito é um reduto difícil para os adversários e, com Williams comprometido com o clube a longo prazo e o elenco praticamente intacto, Terzic espera que sua equipe se imponha desde o apito inicial.
Confira a seguir tudo o que você precisa saber para assistir ao vivo a este clássico de LaLiga.
Notícias das equipes e elencos
Prováveis escalações de Athletic Bilbao x Real Sociedad
Time titular
Técnico
- E. Terzic
- P. Matarazzo