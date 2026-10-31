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Assista a Athletic Bilbao x Real Sociedad ao vivo hoje: onde assistir ao jogo na TV e pela internet?

Athletic Bilbao x Real Sociedad
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Guia completo de como assistir a Athletic Bilbao x Real Sociedad ao vivo pela La Liga hoje.

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Como assistir a Athletic Bilbao x Real Sociedad com uma VPN

Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde você pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede virtual privada (VPN) pode ajudar.

  • Obtenha uma VPN confiável. Escolha um provedor de serviços de VP confiável (como a ExpressVPN) e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet).
  • Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde a partida será transmitida oficialmente (consulte nossa tabela de cobertura internacional acima).
  • Conecte-se ao servidor. Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para alterar sua localização digital (endereço IP).
  • Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo de streaming oficial da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.
  • Faça login e encontre a transmissão. Crie uma conta ou entre na sua conta da emissora oficial para ter acesso completo e aproveitar a partida!

Prévia da partida

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La Liga - Rodada 11
San Mames

O Athletic Bilbao recebe a Real Sociedad no San Mames, em Bilbao, em um dos clássicos locais mais intensos do País Basco em LaLiga.

O Athletic chega para este confronto em boa fase no campeonato nacional, depois de vencer o Getafe por 4 a 0 em seu jogo mais recente pela liga. Nico Williams, que recentemente acertou sua permanência no clube ao assinar um contrato até 2035, é peça central de todas as ações ofensivas da equipe de Edin Terzic.

A Real Sociedad chega à partida na quinta posição de LaLiga, três colocações e alguns pontos à frente do Athletic, que está em oitavo. A equipe de Pellegrino Matarazzo venceu três de seus últimos cinco jogos em todas as competições e chega confiante.

Os visitantes também têm compromissos pela Liga Europa em paralelo à campanha no campeonato nacional, o que torna a gestão do elenco mais complexa. A recente goleada por 6 a 0 sobre o Lillestroem mostra que não falta poder de ataque à equipe quando a ocasião exige.

Para o Athletic, jogar em casa no San Mames tem um peso significativo. O estádio há muito é um reduto difícil para os adversários e, com Williams comprometido com o clube a longo prazo e o elenco praticamente intacto, Terzic espera que sua equipe se imponha desde o apito inicial.

Confira a seguir tudo o que você precisa saber para assistir ao vivo a este clássico de LaLiga.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Athletic Bilbao x Real Sociedad

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Técnico

  • E. Terzic
  • P. Matarazzo

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