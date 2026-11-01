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Campeonato Italiano
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Assista a Atalanta x Parma Calcio 1913 ao vivo hoje: quem transmite o jogo na TV e por streaming?

Atalanta x Parma
Atalanta
Parma
Campeonato Italiano

Como assistir ao jogo da Serie A entre Atalanta e Parma Calcio 1913, com horário de início e notícias das equipes

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Campeonato Italiano - Rodada 10
New Balance Arena

Atalanta x Parma tem transmissão ao vivo e exclusiva pelo DAZN. Para acompanhar a partida, é necessário ter uma assinatura da plataforma, acessível por smart TV, smartphone, tablet ou computador.

A décima rodada da Serie A termina na New Balance Arena, em Bérgamo, onde a Atalanta de Maurizio Sarri recebe o Parma de Alberto Gilardino no jogo de segunda-feira à noite.

A Atalanta chega a este compromisso com 11 pontos em nove partidas, uma campanha que não reflete suas ambições para a temporada. Dois empates consecutivos, o 4 a 4 em casa contra o Frosinone e o 2 a 2 em Florença contra a Fiorentina, deixaram a equipe na 12ª posição, com uma defesa que continua cedendo espaço demais.

Sarri precisa lidar com um departamento médico cada vez mais cheio. Aos jogadores afastados há mais tempo somaram-se recentemente Gianluca Scamacca e Raoul Bellanova, que também ficarão fora desta partida. A responsabilidade pelo ataque recai mais uma vez sobre Nikola Krstovic, o montenegrino que subiu na hierarquia ofensiva nas últimas semanas e se tornou a principal referência da Atalanta.

O Parma chega a Bérgamo em uma situação igualmente complicada. A equipe ocupa a 18ª posição e ainda não venceu desde que Gilardino assumiu o lugar do demitido Cuesta. O resultado mais recente foi um empate sem gols, por 0 a 0, contra a Udinese, que interrompeu uma sequência de três derrotas consecutivas.

Para as duas equipes, os três pontos em disputa nesta noite têm um peso enorme. A Atalanta quer encerrar a sequência de resultados irregulares e se aproximar da zona de classificação para as competições europeias. Já o Parma precisa de uma vitória para se afastar da zona de rebaixamento.

A seguir, todas as informações sobre como acompanhar a partida ao vivo na TV e por streaming.

Notícias das equipes

Prováveis escalações de Atalanta x Parma

4-2-3-1
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Formação
Parma crest
Parma
PAR
3-5-2
M. CarnesecchiM. Carnesecchiteam-logoR. ObricD. ZappacostaD. ZappacostaL. BernasconiL. BernasconiG. ScalviniG. ScalviniEdersonEdersonE. ElmasE. ElmasC. De KetelaereC. De KetelaereJ. RoweJ. RoweM. PasalicM. PasalicN. KrstovicN. KrstovicG. DaffaraG. DaffaraD. CarlosD. CarlosM. TroiloM. TroiloE. Del PratoE. Del PratoH. Nicolussi CavigliaH. Nicolussi CavigliaM. KeitaM. KeitaS. BritschgiS. BritschgiE. ValeriE. ValeriA. BernabeA. Bernabeteam-logoS. LontaniD. RomeroD. Romero
Parma crest
Parma
PAR
4-2-3-1
Atalanta

Time titular

Parma

Técnico

  • M. Sarri
  • A. Gilardino

Sarri precisa administrar uma longa lista de desfalques: estão fora Isak Hien, Odilon Kossounou, Thomas Pompei, Sead Kolasinac, Franck Kessie, Giacomo Raspadori, Thomas Kristensen, Gianluca Scamacca, Raoul Bellanova e Gianluca Gaetano. A provável escalação da Atalanta tem Carnesecchi no gol; Zappacosta, Scalvini, Obric e Bernasconi na defesa; Ederson e Pasalic no meio-campo; Elmas, De Ketelaere e Zalewski na linha de três meias, atrás de Krstovic.

Gilardino não tem desfalques nem suspensos no elenco do Parma. A provável escalação da equipe tem Daffara no gol; Diego Carlos, Troilo e Del Prato na defesa; Britschgi, Bernabe, Sierro, Keita e Valeri no meio-campo; Lontani e Romero no ataque.

Momento das equipes

ATA

ATA - Sequência

PAF
V3-1
MIL
D3-2
AJX
D2-0
FRC
E4-4
FIO
E2-2
Gol marcado (sofrido)
11/12
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
PAR

PAR - Sequência

GEN
V2-1
INT
D3-0
TOR
D0-3
LAZ
D2-1
UDI
E0-0
Gol marcado (sofrido)
3/9
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

A Atalanta somou uma vitória, dois empates e duas derrotas nas últimas cinco partidas, considerando todas as competições. A equipe venceu o Pafos FC por 3 a 1 na Conference League, mas depois perdeu para o Milan por 3 a 2 na Serie A e para o Ajax por 2 a 0 na Europa. Os dois empates mais recentes, o 4 a 4 com o Frosinone e o 2 a 2 em Florença, mostram um time capaz de marcar gols, mas com problemas defensivos evidentes: foram 12 gols marcados e 12 sofridos nos últimos cinco jogos.

O Parma conseguiu uma vitória, um empate e três derrotas nas últimas cinco partidas pelo campeonato. A equipe venceu o Genoa por 2 a 1, mas depois sofreu derrotas pesadas para Inter (3 a 0), Torino (3 a 0) e Lazio (2 a 1), antes do 0 a 0 contra a Udinese na última rodada. Em cinco partidas, o Parma marcou cinco gols e sofreu nove.

Confrontos anteriores

Confrontos

AtalantaEmpateParma
2
1
2
Campeonato Italiano
Atalanta badge
Atalanta
ATA
4
Parma badge
Parma
PAR
0
FJ
Campeonato Italiano
Parma badge
Parma
PAR
1
Atalanta badge
Atalanta
ATA
1
FJ
Campeonato Italiano
Atalanta badge
Atalanta
ATA
2
Parma badge
Parma
PAR
3
FJ
Campeonato Italiano
Parma badge
Parma
PAR
1
Atalanta badge
Atalanta
ATA
3
FJ
Amistosos de clubes
Parma badge
Parma
PAR
4
Atalanta badge
Atalanta
ATA
1
FJ
11Gols marcados9
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram4/5

O último confronto entre as duas equipes aconteceu em janeiro de 2026, quando a Atalanta venceu o Parma por 4 a 0 em casa pela Serie A. Nos últimos cinco encontros oficiais, o retrospecto favorece a equipe de Bérgamo: três vitórias da Atalanta, uma do Parma e um empate. Destacam-se o 2 a 3 de maio de 2025, quando o Parma venceu em Bérgamo, e o 1 a 3 de novembro de 2024, com vitória da Atalanta fora de casa.

Classificação

#
JVEDGPGCSGPSequência
1
LazioLazioLAZ
10910248+1628
V
V
V
V
V
2
Inter de MilãoInter de MilãoINT
108112613+1325
D
V
V
V
V
3
RomaRomaROM
107302810+1824
V
V
E
V
E
4
ComoComoCOM
10721188+1023
V
V
V
V
E
5
MilanMilanMIL
106312112+921
V
D
V
V
E
6
FrosinoneFrosinoneFRC
106222414+1020
V
V
E
V
D
7
NapoliNapoliNAP
104331711+615
E
V
E
D
V
8
JuventusJuventusJUV
104331110+115
E
D
V
D
E
9
BolognaBolognaBOL
104241413+114
V
V
V
D
V
10
TorinoTorinoTOR
104151416-213
D
D
V
V
V
11
GenoaGenoaGEN
104151014-413
V
V
V
D
V
12
CagliariCagliariCGL
10415915-613
D
D
D
D
E
13
AtalantaAtalantaATA
93241617-111
E
E
D
V
D
14
LecceLecceLEC
103071121-109
D
D
D
V
D
15
SassuoloSassuoloSAS
92251422-88
D
D
D
E
D
16
A.C. MonzaA.C. MonzaMON
102171724-77
D
D
D
V
D
17
FiorentinaFiorentinaFIO
91261121-105
E
D
D
D
E
18
ParmaParmaPAR
9126515-105
E
D
D
D
V
19
UdineseUdineseUDI
101271123-125
D
E
D
D
D
20
VeneziaVeneziaVEN
10109620-143
D
D
D
V
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

Na classificação da Serie A, a Atalanta ocupa a 12ª posição, enquanto o Parma está em 18º lugar.

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