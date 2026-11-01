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Campeonato Italiano - Rodada 10 2 de nov. de 2026 - 14:45 New Balance Arena

Atalanta x Parma tem transmissão ao vivo e exclusiva pelo DAZN. Para acompanhar a partida, é necessário ter uma assinatura da plataforma, acessível por smart TV, smartphone, tablet ou computador.

A décima rodada da Serie A termina na New Balance Arena, em Bérgamo, onde a Atalanta de Maurizio Sarri recebe o Parma de Alberto Gilardino no jogo de segunda-feira à noite.

A Atalanta chega a este compromisso com 11 pontos em nove partidas, uma campanha que não reflete suas ambições para a temporada. Dois empates consecutivos, o 4 a 4 em casa contra o Frosinone e o 2 a 2 em Florença contra a Fiorentina, deixaram a equipe na 12ª posição, com uma defesa que continua cedendo espaço demais.

Sarri precisa lidar com um departamento médico cada vez mais cheio. Aos jogadores afastados há mais tempo somaram-se recentemente Gianluca Scamacca e Raoul Bellanova, que também ficarão fora desta partida. A responsabilidade pelo ataque recai mais uma vez sobre Nikola Krstovic, o montenegrino que subiu na hierarquia ofensiva nas últimas semanas e se tornou a principal referência da Atalanta.

O Parma chega a Bérgamo em uma situação igualmente complicada. A equipe ocupa a 18ª posição e ainda não venceu desde que Gilardino assumiu o lugar do demitido Cuesta. O resultado mais recente foi um empate sem gols, por 0 a 0, contra a Udinese, que interrompeu uma sequência de três derrotas consecutivas.

Para as duas equipes, os três pontos em disputa nesta noite têm um peso enorme. A Atalanta quer encerrar a sequência de resultados irregulares e se aproximar da zona de classificação para as competições europeias. Já o Parma precisa de uma vitória para se afastar da zona de rebaixamento.

A seguir, todas as informações sobre como acompanhar a partida ao vivo na TV e por streaming.

Notícias das equipes

Sarri precisa administrar uma longa lista de desfalques: estão fora Isak Hien, Odilon Kossounou, Thomas Pompei, Sead Kolasinac, Franck Kessie, Giacomo Raspadori, Thomas Kristensen, Gianluca Scamacca, Raoul Bellanova e Gianluca Gaetano. A provável escalação da Atalanta tem Carnesecchi no gol; Zappacosta, Scalvini, Obric e Bernasconi na defesa; Ederson e Pasalic no meio-campo; Elmas, De Ketelaere e Zalewski na linha de três meias, atrás de Krstovic.

Gilardino não tem desfalques nem suspensos no elenco do Parma. A provável escalação da equipe tem Daffara no gol; Diego Carlos, Troilo e Del Prato na defesa; Britschgi, Bernabe, Sierro, Keita e Valeri no meio-campo; Lontani e Romero no ataque.

Momento das equipes

A Atalanta somou uma vitória, dois empates e duas derrotas nas últimas cinco partidas, considerando todas as competições. A equipe venceu o Pafos FC por 3 a 1 na Conference League, mas depois perdeu para o Milan por 3 a 2 na Serie A e para o Ajax por 2 a 0 na Europa. Os dois empates mais recentes, o 4 a 4 com o Frosinone e o 2 a 2 em Florença, mostram um time capaz de marcar gols, mas com problemas defensivos evidentes: foram 12 gols marcados e 12 sofridos nos últimos cinco jogos.

O Parma conseguiu uma vitória, um empate e três derrotas nas últimas cinco partidas pelo campeonato. A equipe venceu o Genoa por 2 a 1, mas depois sofreu derrotas pesadas para Inter (3 a 0), Torino (3 a 0) e Lazio (2 a 1), antes do 0 a 0 contra a Udinese na última rodada. Em cinco partidas, o Parma marcou cinco gols e sofreu nove.

Confrontos anteriores

O último confronto entre as duas equipes aconteceu em janeiro de 2026, quando a Atalanta venceu o Parma por 4 a 0 em casa pela Serie A. Nos últimos cinco encontros oficiais, o retrospecto favorece a equipe de Bérgamo: três vitórias da Atalanta, uma do Parma e um empate. Destacam-se o 2 a 3 de maio de 2025, quando o Parma venceu em Bérgamo, e o 1 a 3 de novembro de 2024, com vitória da Atalanta fora de casa.

Classificação

Na classificação da Serie A, a Atalanta ocupa a 12ª posição, enquanto o Parma está em 18º lugar.