Atalanta x Inter terá transmissão ao vivo pelo DAZN Itália. Abaixo está o link para acessar a plataforma e acompanhar a partida por streaming.
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A Atalanta recebe a Inter na New Balance Arena, em Bérgamo, no domingo, 22 de novembro de 2026, em um duelo da Serie A entre duas equipes que vivem momentos muito diferentes na temporada.
A Inter de Cristian Chivu chega a Bérgamo na segunda posição da tabela, após vencer quatro dos últimos cinco jogos em todas as competições. A única derrota nesse período foi no clássico contra o Milan, que terminou em 3 a 1.
A Atalanta de Maurizio Sarri, por sua vez, atravessa um momento complicado. A equipe ocupa a 12ª posição e conquistou apenas uma vitória nos últimos cinco jogos. A pesada derrota por 3 a 0 em casa para o Parma aumentou a pressão sobre o time de Bérgamo.
Chivu finalmente poderá contar com John Stones e Curtis Jones. Ambos se recuperaram de lesões e estão prontos para contribuir após a pausa. É um importante reforço de qualidade para a Inter, embora o ataque ainda enfrente problemas com Lautaro Martinez e Marcus Thuram fora de ação.
Na Atalanta, a situação de Gianluca Scamacca é o principal assunto. O atacante, escolhido por Sarri para atuar como centroavante no início da temporada, somou apenas 28 minutos nas últimas seis rodadas do campeonato. Em entrevista coletiva, o técnico toscano descreveu um jogador "travado", que tem tudo para fazer a diferença, mas que, neste momento, não consegue mostrar seu potencial.
A seguir, todas as informações sobre como acompanhar Atalanta x Inter ao vivo na TV e por streaming.
Notícias das equipes
Prováveis escalações de Atalanta x Inter de Milão
Time titular
Técnico
- M. Sarri
- C. Chivu
A Atalanta não poderá contar com vários jogadores: Odilon Kossounou, Isak Hien, Thomas Pompei, Gianluca Gaetano, Giacomo Raspadori, Thomas Kristensen e Raoul Bellanova estão indisponíveis. Sarri deve escalar a seguinte equipe: Carnesecchi; Scalvini, Kolasinac, Bernasconi; Zappacosta, Ederson, Elmas, De Ketelaere, Pasalic, Zalewski; Krstovic.
A Inter não conta com Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Luis Henrique, Aleksandar Stankovic e Manuel Akanji. Chivu deve escalar: Martinez; Bastoni, Pavard, Stones; Dimarco, Calhanoglu, Barella, Mkhitaryan, Spence; Bonny, Pio Esposito. Atualizações sobre as condições dos jogadores estarão disponíveis perto do início da partida.
Momento das equipes
A Atalanta conquistou uma vitória, três empates e sofreu uma derrota nos últimos cinco jogos em todas as competições, com oito gols marcados e dez sofridos. O resultado mais recente foi a vitória fora de casa por 1 a 0 sobre o Monza, pela Serie A, que interrompeu uma sequência negativa. Antes disso, a equipe havia empatado em 1 a 1 com o Kairat Almaty pela Conference League e sofrido uma pesada derrota em casa por 3 a 0 para o Parma.
A Inter venceu quatro dos últimos cinco jogos, marcando 11 gols e sofrendo sete. A equipe vem de uma vitória em casa por 2 a 0 sobre o Como, pela Serie A, e de outra fora de casa por 3 a 0 sobre o Feyenoord, pela Champions League. A única derrota nesse período foi por 3 a 1 no clássico contra o Milan. Em três dos últimos quatro jogos, a Inter não sofreu gols, sinal de que recuperou a solidez defensiva.
Confrontos anteriores
Confrontos
O último encontro entre as equipes foi em 14 de março de 2026, quando Inter e Atalanta empataram em 1 a 1 em San Siro, pela Serie A. Nos últimos cinco confrontos diretos, a Inter venceu três vezes, houve um empate e a Atalanta venceu uma vez. Entre esses resultados estão o 4 a 0 da Inter em agosto de 2024, o 2 a 0 para a Inter em Bérgamo em março de 2025 e a vitória da Atalanta por 1 a 0 em dezembro de 2025.
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|12
|10
|2
|0
|28
|9
|+19
|32
V
E
V
V
V
|2
|12
|9
|3
|0
|36
|11
|+25
|30
V
V
V
V
E
|3
|11
|9
|1
|1
|28
|13
|+15
|28
V
D
V
V
V
|4
|12
|8
|2
|2
|20
|10
|+10
|26
V
D
V
V
V
|5
|11
|7
|3
|1
|23
|13
|+10
|24
V
V
D
V
V
|6
|11
|6
|2
|3
|24
|15
|+9
|20
D
V
V
E
V
|7
|11
|5
|3
|3
|15
|12
|+3
|18
E
V
D
V
D
|8
|11
|5
|2
|4
|16
|14
|+2
|17
V
V
V
V
D
|9
|12
|4
|4
|4
|18
|14
|+4
|16
E
E
D
V
E
|10
|12
|5
|1
|6
|10
|17
|-7
|16
D
V
D
D
D
|11
|12
|4
|3
|5
|15
|17
|-2
|15
E
E
D
D
V
|12
|11
|4
|2
|5
|17
|20
|-3
|14
V
D
E
E
D
|13
|11
|4
|1
|6
|11
|16
|-5
|13
D
V
V
V
D
|14
|12
|3
|1
|8
|12
|25
|-13
|10
D
E
D
D
D
|15
|11
|2
|3
|6
|17
|25
|-8
|9
E
V
E
D
D
|16
|12
|2
|2
|8
|10
|22
|-12
|8
D
D
V
E
D
|17
|11
|2
|2
|7
|16
|29
|-13
|8
D
D
D
D
D
|18
|11
|2
|1
|8
|17
|25
|-8
|7
D
D
D
D
V
|19
|11
|2
|0
|9
|8
|21
|-13
|6
V
D
D
D
V
|20
|11
|1
|2
|8
|12
|25
|-13
|5
D
D
E
D
D
Na Serie A, a Inter ocupa a segunda posição, enquanto a Atalanta está em 12º lugar.