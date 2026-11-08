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Assista a Aston Villa Women x Manchester United Women ao vivo hoje: onde ver o jogo na TV e por streaming?

Aston Villa Women x Manchester United Women
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Tudo o que você precisa saber para assistir ao vivo a Aston Villa feminino x Manchester United feminino pela WSL hoje.

Como assistir a Aston Villa feminino x Manchester United feminino com uma VPN

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Prévia da partida

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WSL - Rodada 9
Trevor Brown Memorial Ground

O Aston Villa feminino recebe o Manchester United feminino no Trevor Brown Memorial Ground, em Boldmere, em uma partida da Women's Super League que tem importância para os dois clubes.

O Villa de Natalia Arroyo chega em boa fase, com quatro vitórias nos últimos cinco jogos em todas as competições. O empate com o Arsenal em sua partida mais recente pela WSL mostrou que a equipe pode competir com as principais adversárias da liga, e a expectativa é dar sequência a esse desempenho em casa.

O Manchester United, comandado por Eva Olid, ocupa a quinta posição na tabela da WSL antes desta partida. Os resultados recentes da equipe têm sido irregulares, com empates consecutivos na liga contra Everton e Manchester City, embora as vitórias sobre Burnley e Liverpool nas copas mostrem que ela continua capaz de marcar gols quando precisa.

O Villa ocupa atualmente a nona posição na classificação da WSL, o que significa que os três pontos teriam implicações diferentes para cada equipe. O United tentará pressionar os times à sua frente, enquanto o Villa precisa de um resultado para subir na tabela.

O histórico de confrontos entre as duas equipes acrescenta um contexto interessante. O United levou a melhor na maioria dos encontros recentes, embora o Villa tenha conquistado uma vitória memorável em Old Trafford na temporada 2025-26.

Para saber como assistir ao vivo a esta partida da WSL, confira as informações abaixo.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Aston Villa Women x Manchester United Women

Técnico

  • N. Arroyo

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