Como assistir a Arsenal x Hull City com uma VPN

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Prévia da partida

Premier League - Rodada 10 7 de nov. de 2026 - 10:00 Emirates Stadium

O Arsenal recebe o Hull City no Emirates Stadium no sábado, 7 de novembro, pela Premier League. O confronto coloca o líder diante de uma equipe recém-promovida que ainda tenta se adaptar à primeira divisão.

O time de Mikel Arteta chega em boa fase após vitórias consecutivas sobre Liverpool e Slavia Prague. O Arsenal mantém sua invencibilidade na Champions League enquanto busca a liderança no campeonato nacional. Uma quinta vitória na liga nesta temporada ampliaria sua vantagem no topo da tabela.

O momento no Emirates, porém, também traz complicações. Foi confirmado que Bukayo Saka ficará fora por um período significativo, aumentando a responsabilidade dos jogadores ao seu redor de suprir a ausência de sua criatividade. Cinco jogadores do Arsenal foram convocados para a seleção da Inglaterra na lista mais recente, e Arteta precisará administrar o elenco com cuidado diante de uma sequência apertada de jogos.

William Saliba, que não participou da viagem a Praga no meio da semana por precaução, pode voltar à escalação inicial depois que Ezri Konsa precisou deixar o campo por lesão contra a equipe tcheca. A condição física do zagueiro francês será acompanhada de perto antes do início da partida.

O Hull City chega ao Emirates com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos pela Premier League, embora o time de Sergej Jakirovic tenha mostrado que é capaz de criar dificuldades. A vitória por 2 a 0 em casa sobre o Manchester United no início desta temporada demonstrou que o Hull City não é um adversário fácil em sua primeira campanha na elite em uma década.

Para a equipe visitante, a missão é clara: suportar a pressão, manter-se compacta e tentar surpreender o Arsenal nos contra-ataques. Resta saber se tem jogadores capazes de executar esse plano contra o líder do campeonato.

Confira tudo o que você precisa saber sobre como assistir a Arsenal x Hull City, incluindo o horário de início, as notícias das equipes e o desempenho recente.

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