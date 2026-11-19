Como assistir a Arsenal feminino x OL Lyonnes com uma VPN

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Prévia do jogo

Liga dos Campeões Feminino - Rodada 5 19 de nov. de 2026 - 15:00 Emirates Stadium

O Arsenal feminino recebe o OL Lyon no Emirates Stadium pela Liga dos Campeões Feminina da UEFA. O líder da competição visita uma equipe que precisa reduzir a distância para o topo da tabela.

A equipe de Renee Slegers chega para este confronto após empatar seus dois últimos jogos. O empate por 1 a 1 com o Barcelona na Liga dos Campeões foi seguido por outro 1 a 1, em casa, contra o London City Lionesses pela WSL. Com isso, o Arsenal ocupa a sexta posição na liga nacional, seis pontos atrás do terceiro colocado.

Frida Maanum vive boa fase e marcou nos dois empates. Seu gol no Estadi Johan Cruyff colocou o Arsenal surpreendentemente à frente antes do empate do Barcelona. Ela também abriu o placar contra o London City, mas Mary Earps fez oito defesas e impediu a vitória do Arsenal.

O Lyon chega como a equipe em melhor fase na competição. O elenco de Jonatan Giraldez venceu seus últimos cinco jogos, marcou 22 gols e sofreu apenas um. A goleada por 6 a 0 sobre a Juventus na Liga dos Campeões e a vitória por 7 a 1 sobre o Lens na liga mostram o tamanho do desafio que o Arsenal terá pela frente.

Na classificação da Liga dos Campeões Feminina, o Lyon está em primeiro lugar, enquanto o Arsenal ocupa a quarta posição. Uma vitória das anfitriãs reduziria a distância; um triunfo do Lyon ampliaria sua vantagem na liderança.