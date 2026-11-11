Como assistir a Armênia x Chipre com uma VPN

Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde você pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede privada virtual (VPN) pode ajudar.

Ignore instantaneamente os bloqueios geográficos regionais e assista a transmissões de futebol ao vivo do mundo todo na sua plataforma de streaming favorita Assista futebol onde quiser

Obtenha uma VPN confiável . Escolha um provedor confiável de serviços de VP e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet).

. Escolha um provedor confiável de serviços de VP e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde a partida é transmitida oficialmente.

Conecte-se ao servidor . Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para mudar sua localização digital (endereço IP).

. Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para mudar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva detentora dos direitos de transmissão.

Faça login e encontre a transmissão. Crie uma conta ou faça login na plataforma da emissora oficial para ter acesso completo e aproveitar a partida!

Prévia da partida

Liga das Nações C - Rodada 5 12 de nov. de 2026 - 12:00 Republican Stadium - Vazgen Sargsyan

A Armênia recebe o Chipre no Estádio Republicano - Vazgen Sargsyan, em Yerevan, em uma partida da Liga C da Liga das Nações da UEFA que tem peso importante para as duas seleções na classificação do grupo.

A Armênia de Yegishe Melikyan chega pressionada após uma sequência difícil de resultados. Venceu apenas um dos últimos cinco jogos, e as derrotas para Chipre e Montenegro prejudicaram significativamente sua campanha no Grupo 2.

O Chipre, comandado por Apostolos Mantzios, chega para a partida em situação bem diferente. Venceu a Armênia por 2 a 0 no confronto anterior, em outubro, e depois derrotou a Letônia, resultados que lhe deram impulso nesta fase da competição.

A Armênia buscará dar o troco em casa. Sua única partida como mandante nas últimas semanas terminou em empate sem gols com Montenegro. Por isso, Melikyan exigirá mais de sua equipe diante da própria torcida.

Para o Chipre, um resultado positivo consolidaria sua posição no grupo e manteria suas ambições de acesso no rumo certo. A seleção já mostrou que sabe conquistar resultados mesmo em jogos difíceis, e seu desempenho defensivo recente dá motivos para Mantzios estar confiante.

Com as duas seleções cientes do que está em jogo no Grupo 2, a partida terá consequências diretas para a classificação final. Confira a seguir tudo o que você precisa saber para assistir ao jogo.

Notícias das equipes e elencos