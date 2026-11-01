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Assista a Angel City FC x Boston Legacy FC ao vivo hoje: quem transmite o jogo na TV e por streaming?

Angel City FC x Boston Legacy FC
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Tudo o que você precisa saber para assistir ao vivo a Angel City FC x Boston Legacy FC pela NWSL hoje.

Como assistir a Angel City FC x Boston Legacy FC com uma VPN

Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde você pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede privada virtual (VPN) pode ser útil.

  • Obtenha uma VPN confiável. Escolha um provedor confiável de serviço de VP (por exemplo, ExpressVPN) e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet).
  • Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde a partida será transmitida oficialmente (consulte a tabela de cobertura internacional acima).
  • Conecte-se ao servidor. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP).
  • Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.
  • Faça login e encontre a transmissão. Crie uma conta ou faça login na plataforma da emissora oficial para ter acesso completo e aproveitar a partida!

Prévia da partida

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NWSL - Rodada 28

O Angel City FC recebe o Boston Legacy FC em uma partida da temporada regular da NWSL. As duas equipes chegam em momentos contrastantes e com objetivos muito diferentes para a noite.

O Angel City de Leif Gunnar Smerud tem sido uma das equipes mais consistentes da liga recentemente, com quatro vitórias nos últimos cinco jogos. A equipe vem de uma vitória por 2 a 0 sobre o Bay FC e buscará consolidar sua posição na metade de cima da tabela.

O Boston Legacy FC, comandado por Filipa Patao, chega a Los Angeles embalado de outra maneira. As vitórias consecutivas sobre o Racing Louisville e o Portland Thorns estabilizaram a equipe após tropeços anteriores, embora sua posição na tabela torne a conquista de pontos uma necessidade urgente.

A distância entre as duas equipes na classificação define o cenário da partida: o Angel City buscará ampliar sua boa sequência, enquanto o Boston precisa de um resultado para manter viva a tentativa de subir na tabela.

Confira a seguir tudo o que você precisa saber para assistir a esta partida da NWSL, incluindo o horário de início e informações sobre a transmissão ao vivo.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Angel City FC x Boston Legacy FC

Técnico

  • L. Smerud

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