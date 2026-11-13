Como assistir a Andorra x Gibraltar com uma VPN

Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede privada virtual (VPN) pode ajudar.

Ignore instantaneamente os bloqueios geográficos regionais e assista a transmissões de futebol ao vivo do mundo todo na sua plataforma de streaming favorita Assista futebol onde quiser

Obtenha uma VPN confiável . Escolha um provedor de serviços de VP confiável e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet).

. Escolha um provedor de serviços de VP confiável e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor VPN no país onde a partida é transmitida oficialmente.

Conecte-se ao servidor . Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP).

. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva detentora dos direitos de transmissão.

Entre na sua conta & encontre a transmissão. Crie uma conta ou entre na sua conta na plataforma da emissora oficial para ter acesso completo e curtir a partida!

Prévia da partida

Liga das Nações D - Rodada 5 13 de nov. de 2026 - 14:45 Estadi de la FAF

Andorra recebe Gibraltar no Estadi de la FAF em uma partida de um grupo da Liga D da Liga das Nações da UEFA. As duas seleções buscam se afastar da última posição da classificação.

Andorra tem tido dificuldades para ganhar embalo ao longo desta campanha. A equipe de Koldo perdeu seus últimos quatro jogos oficiais e ainda não marcou nesta temporada da Liga das Nações, chegando a esta partida em casa em uma situação difícil.

Gibraltar chega em situação um pouco melhor. A equipe de Scott Wiseman está invicta há três jogos, com vitórias e empates em amistosos e partidas da Liga das Nações, e vai a Andorra à frente dos anfitriões na tabela do grupo.

As duas seleções se enfrentaram anteriormente nesta edição da Liga das Nações e empataram sem gols em Gibraltar, em setembro. O resultado pouco ajudou qualquer uma delas, e ambas buscarão uma definição desta vez.

Para Andorra, uma vitória é quase indispensável. Com Malta também no grupo e na disputa pela liderança, perder mais pontos pode acabar, na prática, com qualquer chance realista de terminar em primeiro lugar.

Gibraltar, por outro lado, pode ter alguma paciência. Um ponto manteria a equipe à frente de Andorra, embora Wiseman vá buscar mais após a confiança adquirida com os resultados recentes.

Veja tudo o que você precisa saber para assistir a esta partida da Liga D da Liga das Nações da UEFA.

Notícias das equipes e elencos