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Liga das Nações C
team-logoAlbânia
Air Albania Stadium
team-logoFinlândia
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Assista a Albânia x Finlândia ao vivo hoje: onde vai passar o jogo na TV e por streaming?

Albânia x Finlândia
Albânia
Finlândia
Liga das Nações C

Tudo o que você precisa saber para assistir ao vivo a Albânia x Finlândia, pela Liga C da Liga das Nações da UEFA, hoje.

Como assistir a Albânia x Finlândia com uma VPN

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Prévia da partida

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Liga das Nações C - Rodada 5
Air Albania Stadium

A Albânia recebe a Finlândia no Air Albania Stadium, em Tirana, em um confronto da Liga C da Liga das Nações da UEFA que tem grande importância para as duas seleções.

A Albânia de Rolando Maran chega à partida na liderança do Grupo 1 e busca consolidar sua posição após uma sequência de resultados variados na competição.

Em seu jogo mais recente, a Albânia venceu San Marino por 2 a 1, embora tenha sido derrotada por essa mesma seleção finlandesa poucos dias antes, resultado que aumenta a atenção para este reencontro.

A Finlândia, comandada por Jacob Friis, chega após perder por 1 a 0 para Belarus em seu último jogo pela Liga das Nações, revés que a deixou em terceiro lugar no grupo.

Os finlandeses haviam vencido a Albânia por 2 a 1 em casa, então sabem que podem conseguir um resultado aqui, ainda que o jogo fora de casa represente um desafio diferente.

Escalações de Albânia x Finlândia

4-3-3
Albânia crest
Albânia
ALB
Formação
Finlândia crest
Finlândia
FIN
5-3-2
E. BerishaE. BerishaA. IsmajliA. IsmajliE. HysajE. HysajM. MitajM. MitajB. DjimsitiB. DjimsitiY. RamadaniY. RamadaniS. PiliosS. PiliosK. AsllaniK. Asllaniteam-logoQ. LaciE. MuciE. MuciR. ManajR. ManajL. HradeckyL. Hradeckyteam-logoT. Keskinenteam-logoV. Koskiteam-logoR. Mahutateam-logoM. Tenhoteam-logoA. StaahlL. WaltaL. WaltaF. JensenF. Jensenteam-logoA. Markhievteam-logoB. KaellmanO. AntmanO. Antman
Finlândia crest
Finlândia
FIN
4-3-3
Albânia

Time titular

Finlândia

Reservas

Técnico

  • R. Maran
  • J. Friis

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