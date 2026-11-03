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AFC Champions League Two
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Assista a Al-Wahda x Al Khalidiyah ao vivo hoje: quem transmite o jogo na TV e por streaming?

Al-Wahda x Al Khalidiyah
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Al Khalidiyah
AFC Champions League Two

Tudo o que você precisa saber para assistir ao vivo a Al-Wahda x Al Khalidiyah pela Liga dos Campeões 2 da AFC hoje.

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Prévia da partida

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AFC Champions League Two - Rodada 4

Al-Wahda e Al Khalidiyah voltam a se enfrentar na Liga dos Campeões 2 da AFC, com a equipe dos Emirados Árabes Unidos buscando manter a boa fase recente na competição continental diante do adversário do Bahrein.

O Al-Wahda chega para esta partida após cinco vitórias consecutivas em todas as competições. No último confronto com esse mesmo adversário, venceu por 2 a 1 e atualmente lidera o Grupo A da Liga dos Campeões 2 da AFC.

O Al Khalidiyah chega em situação diferente na competição continental. Perdeu por 2 a 1 para o Al-Wahda no primeiro confronto entre as equipes e foi derrotado por 3 a 1 pelo Kuwait SC em sua partida anterior pela fase de grupos da Liga dos Campeões 2 da AFC, resultados que o deixaram na quarta posição do grupo.

No cenário nacional, a equipe do Bahrein mostrou mais resistência. A vitória por 2 a 0 sobre o Manama na 1ª Divisão, em 31 de outubro, demonstrou que segue competitiva em sua liga nacional, apesar das dificuldades na campanha continental.

Para o Al-Wahda, a regularidade tem sido a marca da sequência recente. As vitórias sobre Nasaf Qarshi e Kuwait SC na fase de grupos, somadas aos triunfos nacionais contra Khorfakkan e Al Fujairah, indicam um elenco confiante.

O reencontro dá ao Al Khalidiyah a chance de reagir após a derrota anterior, embora a fase do Al-Wahda faça da equipe o adversário a ser batido no Grupo A.

Veja tudo o que você precisa saber sobre como e onde assistir a esta partida da Liga dos Campeões 2 da AFC.

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