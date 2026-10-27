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Cobertura internacional

Prévia da partida

AFC Champions League Two - Rodada 3 27 de out. de 2026 - 14:15

Al Shorta e Al-Hussein SC se enfrentam na fase de grupos da Liga dos Campeões da AFC 2. Os dois clubes chegam com ambições reais a uma partida que pode influenciar a classificação final do Grupo D.

O Al Shorta chega como líder do grupo, posição respaldada por seu desempenho no campeonato nacional. A equipe iraquiana venceu o Al Zawraa por 2 a 0 fora de casa em seu compromisso mais recente pela Premier League, ampliando uma sequência que inclui três vitórias nos últimos cinco jogos em todas as competições.

Sua campanha na Liga dos Campeões da AFC 2 tem sido consistente. A vitória por 3 a 2 sobre o East Bengal FC em seu último compromisso na competição continental mostrou que a equipe consegue conquistar resultados quando precisa, mesmo que o placar tenha sido mais apertado do que o ideal.

O Al-Hussein SC ocupa a segunda posição do grupo e também chega embalado para o confronto. O clube jordaniano marcou três gols e não sofreu nenhum contra o Al-Seeb em seu último jogo continental, resultado que reforçou sua confiança no ataque fora de casa.

Seu desempenho na 1ª Divisão da Jordânia apresenta um quadro irregular, com uma derrota para o Al-Wehdat entre vitórias, mas seus resultados no torneio continental sugerem que a equipe eleva seu nível nessa competição.

Com o líder do grupo diante do segundo colocado, o resultado terá influência direta sobre quem assumirá o controle do Grupo D na reta final.

Confira tudo o que você precisa saber para assistir a Al Shorta x Al-Hussein SC, incluindo o horário de início e as últimas notícias das equipes.

Notícias das equipes e elencos

O Al Shorta ainda não confirmou seu elenco para a partida, e não há informações disponíveis sobre lesões ou suspensões neste momento. A provável escalação será incluída assim que for divulgada pelo clube.

O Al-Hussein SC também não confirmou informações sobre sua equipe, e os dados disponíveis não apontam lesões ou suspensões. As informações sobre os dois elencos serão atualizadas mais perto do início da partida.

Forma recente

O Al Shorta venceu três, empatou uma e não perdeu nenhuma de suas últimas cinco partidas em todas as competições, uma sequência que o coloca entre as equipes mais regulares do Grupo D. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 0 sobre o Al Zawraa na Premier League iraquiana. Nesse período, também empatou em 1 a 1 com o Al Karkh. Ao longo desses cinco jogos, marcou sete gols e sofreu três. A vitória por 2 a 0 sobre o Al Kahrabaa foi a única partida em que não sofreu gols.

O Al-Hussein SC venceu três, empatou uma e perdeu uma de suas últimas cinco partidas. Seu jogo mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre o Doqara na 1ª Divisão da Jordânia, após uma derrota por 1 a 0 para o Al-Wehdat. A equipe marcou 11 gols nesses cinco jogos, incluindo uma vitória por 4 a 1 sobre o Al-Arabi e um empate em 3 a 3 com o Shabab Al-Ordon, embora tenha sofrido cinco gols no período.

Histórico do confronto

Não há dados disponíveis sobre confrontos anteriores entre Al Shorta e Al-Hussein SC. Esta partida pode representar um encontro raro ou o primeiro entre os dois clubes neste nível.

Classificação