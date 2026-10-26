Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde você pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede privada virtual (VPN) pode ajudar.

Como assistir a Al Qadsiah x Al-Sadd com uma VPN

Obtenha uma VPN confiável . Escolha um serviço de VPN de confiança, como a ExpressVPN , e baixe o aplicativo em seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor . Selecione um servidor VPN no país onde a partida será transmitida oficialmente (consulte a tabela de cobertura internacional abaixo). Conecte-se ao servidor . Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão. Faça login e encontre a transmissão . Crie uma conta ou faça login no serviço da emissora oficial para ter acesso completo e aproveite a partida !

Cobertura internacional

Prévia da partida

Liga dos Campeões da Ásia - Rodada 3 26 de out. de 2026 - 14:15

O Al Qadsiah recebe o Al-Sadd pela AFC Champions League Elite. A equipe de Brendan Rodgers busca se recuperar no torneio continental após uma semana difícil na competição nacional.

O Qadsiah chega para esta partida após uma derrota por 2 a 3 para o Al Hilal na Saudi Pro League. Foi sua primeira derrota nas últimas semanas, depois de uma boa sequência que o havia levado à liderança da tabela da Saudi Pro League. O resultado será difícil de esquecer, mas a AFC Champions League Elite oferece uma oportunidade imediata de reagir.

O Al-Sadd de Razvan Lucescu chega em má fase sob qualquer critério. A equipe do Catar perdeu quatro dos últimos cinco jogos entre a Stars League e a AFC Champions League Elite, sofreu muitos gols e tem encontrado dificuldades para manter a regularidade.

A única vitória do Al-Sadd nessa sequência de cinco jogos foi contra o Al-Shahaniya, e a equipe já perdeu para o Al Hilal nesta competição. A diferença de momento entre os dois times é clara.

A torcida do Qadsiah, no estádio Prince Saud bin Jalawi, espera uma reação dos jogadores de Rodgers. Os donos da casa já mostraram que são capazes de marcar vários gols: uma vitória por 5 a 0 sobre o Al Kholood e outra por 2 a 1 sobre o Abha fizeram parte da sequência recente da equipe.

Para o Al-Sadd, esta é uma chance de interromper a queda que o levou à 16ª posição na classificação do grupo Oeste. A equipe de Lucescu precisa muito de pontos para continuar na disputa da competição.

Veja tudo o que você precisa saber para assistir a Al Qadsiah x Al-Sadd ao vivo.

Notícias das equipes e elencos

Brendan Rodgers ainda não confirmou a escalação titular do Al Qadsiah, e não há informações disponíveis no momento sobre lesões ou suspensões na equipe da casa. Novas informações serão acrescentadas mais perto do início da partida, quando houver mais detalhes sobre o elenco.

Os detalhes sobre o elenco do Al-Sadd de Razvan Lucescu também não foram confirmados até o momento, e não há lesões ou suspensões listadas. Outras informações sobre a equipe serão divulgadas assim que estiverem disponíveis.

Momento das equipes

O Al Qadsiah soma três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos, com 11 gols marcados e sete sofridos. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 3 para o Al Hilal na Saudi Pro League, que encerrou uma sequência que incluiu vitórias por 1 a 0 sobre o Al-Taawoun e por 5 a 0 sobre o Al Kholood. O empate foi contra o Pakhtakor Tashkent na AFC Champions League Elite.

O Al-Sadd venceu uma vez e perdeu quatro nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições, com sete gols marcados e 12 sofridos. Sua única vitória foi por 4 a 0 sobre o Al-Shahaniya na Stars League. A equipe perdeu suas duas partidas mais recentes, incluindo uma derrota por 2 a 3 para o Al-Duhail e outra por 0 a 2 para o Al Hilal nesta competição.

Histórico de confrontos diretos

Não há dados disponíveis sobre os últimos cinco confrontos entre Al Qadsiah e Al-Sadd. Mais informações sobre o histórico das equipes serão acrescentadas quando estiverem disponíveis.