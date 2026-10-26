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Liga dos Campeões da Ásia
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Assista a Al Qadsiah x Al-Sadd ao vivo: TV, transmissões online e cobertura internacional da Liga dos Campeões da AFC Elite

Al Qadsiah x Al-Sadd
Al Qadsiah
Al-Sadd
Liga dos Campeões da Ásia

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Como assistir a Al Qadsiah x Al-Sadd com uma VPN

  1. Obtenha uma VPN confiável. Escolha um serviço de VPN de confiança, como a ExpressVPN, e baixe o aplicativo em seu dispositivo (computador, celular ou tablet).
  2. Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor VPN no país onde a partida será transmitida oficialmente (consulte a tabela de cobertura internacional abaixo).
  3. Conecte-se ao servidor. Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para alterar sua localização digital (endereço IP).
  4. Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.
  5. Faça login e encontre a transmissão. Crie uma conta ou faça login no serviço da emissora oficial para ter acesso completo e aproveite a partida!

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Prévia da partida

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Liga dos Campeões da Ásia - Rodada 3

O Al Qadsiah recebe o Al-Sadd pela AFC Champions League Elite. A equipe de Brendan Rodgers busca se recuperar no torneio continental após uma semana difícil na competição nacional.

O Qadsiah chega para esta partida após uma derrota por 2 a 3 para o Al Hilal na Saudi Pro League. Foi sua primeira derrota nas últimas semanas, depois de uma boa sequência que o havia levado à liderança da tabela da Saudi Pro League. O resultado será difícil de esquecer, mas a AFC Champions League Elite oferece uma oportunidade imediata de reagir.

O Al-Sadd de Razvan Lucescu chega em má fase sob qualquer critério. A equipe do Catar perdeu quatro dos últimos cinco jogos entre a Stars League e a AFC Champions League Elite, sofreu muitos gols e tem encontrado dificuldades para manter a regularidade.

A única vitória do Al-Sadd nessa sequência de cinco jogos foi contra o Al-Shahaniya, e a equipe já perdeu para o Al Hilal nesta competição. A diferença de momento entre os dois times é clara.

A torcida do Qadsiah, no estádio Prince Saud bin Jalawi, espera uma reação dos jogadores de Rodgers. Os donos da casa já mostraram que são capazes de marcar vários gols: uma vitória por 5 a 0 sobre o Al Kholood e outra por 2 a 1 sobre o Abha fizeram parte da sequência recente da equipe.

Para o Al-Sadd, esta é uma chance de interromper a queda que o levou à 16ª posição na classificação do grupo Oeste. A equipe de Lucescu precisa muito de pontos para continuar na disputa da competição.

Veja tudo o que você precisa saber para assistir a Al Qadsiah x Al-Sadd ao vivo.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Al Qadsiah x Al-Sadd

Técnico

  • B. Rodgers

Brendan Rodgers ainda não confirmou a escalação titular do Al Qadsiah, e não há informações disponíveis no momento sobre lesões ou suspensões na equipe da casa. Novas informações serão acrescentadas mais perto do início da partida, quando houver mais detalhes sobre o elenco.

Os detalhes sobre o elenco do Al-Sadd de Razvan Lucescu também não foram confirmados até o momento, e não há lesões ou suspensões listadas. Outras informações sobre a equipe serão divulgadas assim que estiverem disponíveis.

Momento das equipes

ALQ

ALQ - Sequência

ALK
V0-5
PAT
E1-1
ABH
V2-1
ALT
V0-1
HIL
D2-3
Gol marcado (sofrido)
11/5
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
ALS

ALS - Sequência

EST
D3-0
ALA
D2-3
HIL
D0-2
ADS
D2-3
SHA
V0-4
Gol marcado (sofrido)
8/11
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Al Qadsiah soma três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos, com 11 gols marcados e sete sofridos. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 3 para o Al Hilal na Saudi Pro League, que encerrou uma sequência que incluiu vitórias por 1 a 0 sobre o Al-Taawoun e por 5 a 0 sobre o Al Kholood. O empate foi contra o Pakhtakor Tashkent na AFC Champions League Elite.

O Al-Sadd venceu uma vez e perdeu quatro nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições, com sete gols marcados e 12 sofridos. Sua única vitória foi por 4 a 0 sobre o Al-Shahaniya na Stars League. A equipe perdeu suas duas partidas mais recentes, incluindo uma derrota por 2 a 3 para o Al-Duhail e outra por 0 a 2 para o Al Hilal nesta competição.

Histórico de confrontos diretos

Não há dados disponíveis sobre os últimos cinco confrontos entre Al Qadsiah e Al-Sadd. Mais informações sobre o histórico das equipes serão acrescentadas quando estiverem disponíveis.

Classificação

Elite Oeste

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Al-AinAl-AinALA
220081+76
V
V
2
EsteghlalEsteghlalEST
220051+46
V
V
3
Al HilalAl HilalHIL
220041+36
V
V
4
Shabab Al-Ahli Dubai FCShabab Al-Ahli Dubai FCALA
220031+26
V
V
5
Al-AhliAl-AhliAHL
211042+24
V
E
6
Al QadsiahAl QadsiahALQ
211032+14
E
V
7
Neftchi FargonaNeftchi FargonaNEF
210123-13
D
V
8
Al-NassrAl-NassrALN
210135-23
V
D
9
Pakhtakor TashkentPakhtakor TashkentPAT
20202202
E
E
10
Al-ShamalAl-ShamalALS
20201102
E
E
11
Al-IttihadAl-IttihadITT
201123-11
D
E
12
TractorTractorTRA
201101-11
E
D
13
Al-GharafaAl-GharafaALG
200224-20
D
D
14
Al-WaslAl-WaslALW
200225-30
D
D
15
Al Quwa Al JawiyaAl Quwa Al JawiyaALQ
200215-40
D
D
16
Al-SaddAl-SaddALS
200205-50
D
D
Classificação às quartas de final

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