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Como assistir a Al Qadsiah x Al-Sadd com uma VPN
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- Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.
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Prévia da partida
O Al Qadsiah recebe o Al-Sadd pela AFC Champions League Elite. A equipe de Brendan Rodgers busca se recuperar no torneio continental após uma semana difícil na competição nacional.
O Qadsiah chega para esta partida após uma derrota por 2 a 3 para o Al Hilal na Saudi Pro League. Foi sua primeira derrota nas últimas semanas, depois de uma boa sequência que o havia levado à liderança da tabela da Saudi Pro League. O resultado será difícil de esquecer, mas a AFC Champions League Elite oferece uma oportunidade imediata de reagir.
O Al-Sadd de Razvan Lucescu chega em má fase sob qualquer critério. A equipe do Catar perdeu quatro dos últimos cinco jogos entre a Stars League e a AFC Champions League Elite, sofreu muitos gols e tem encontrado dificuldades para manter a regularidade.
A única vitória do Al-Sadd nessa sequência de cinco jogos foi contra o Al-Shahaniya, e a equipe já perdeu para o Al Hilal nesta competição. A diferença de momento entre os dois times é clara.
A torcida do Qadsiah, no estádio Prince Saud bin Jalawi, espera uma reação dos jogadores de Rodgers. Os donos da casa já mostraram que são capazes de marcar vários gols: uma vitória por 5 a 0 sobre o Al Kholood e outra por 2 a 1 sobre o Abha fizeram parte da sequência recente da equipe.
Para o Al-Sadd, esta é uma chance de interromper a queda que o levou à 16ª posição na classificação do grupo Oeste. A equipe de Lucescu precisa muito de pontos para continuar na disputa da competição.
Veja tudo o que você precisa saber para assistir a Al Qadsiah x Al-Sadd ao vivo.
Notícias das equipes e elencos
Prováveis escalações de Al Qadsiah x Al-Sadd
Técnico
- B. Rodgers
Brendan Rodgers ainda não confirmou a escalação titular do Al Qadsiah, e não há informações disponíveis no momento sobre lesões ou suspensões na equipe da casa. Novas informações serão acrescentadas mais perto do início da partida, quando houver mais detalhes sobre o elenco.
Os detalhes sobre o elenco do Al-Sadd de Razvan Lucescu também não foram confirmados até o momento, e não há lesões ou suspensões listadas. Outras informações sobre a equipe serão divulgadas assim que estiverem disponíveis.
Momento das equipes
O Al Qadsiah soma três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos, com 11 gols marcados e sete sofridos. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 3 para o Al Hilal na Saudi Pro League, que encerrou uma sequência que incluiu vitórias por 1 a 0 sobre o Al-Taawoun e por 5 a 0 sobre o Al Kholood. O empate foi contra o Pakhtakor Tashkent na AFC Champions League Elite.
O Al-Sadd venceu uma vez e perdeu quatro nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições, com sete gols marcados e 12 sofridos. Sua única vitória foi por 4 a 0 sobre o Al-Shahaniya na Stars League. A equipe perdeu suas duas partidas mais recentes, incluindo uma derrota por 2 a 3 para o Al-Duhail e outra por 0 a 2 para o Al Hilal nesta competição.
Histórico de confrontos diretos
Não há dados disponíveis sobre os últimos cinco confrontos entre Al Qadsiah e Al-Sadd. Mais informações sobre o histórico das equipes serão acrescentadas quando estiverem disponíveis.
Classificação
Elite Oeste
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|2
|2
|0
|0
|8
|1
|+7
|6
V
V
|2
|2
|2
|0
|0
|5
|1
|+4
|6
V
V
|3
|2
|2
|0
|0
|4
|1
|+3
|6
V
V
|4
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|6
V
V
|5
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|+2
|4
V
E
|6
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|4
E
V
|7
|2
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|3
D
V
|8
|2
|1
|0
|1
|3
|5
|-2
|3
V
D
|9
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
E
E
|10
|2
|0
|2
|0
|1
|1
|0
|2
E
E
|11
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
D
E
|12
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|-1
|1
E
D
|13
|2
|0
|0
|2
|2
|4
|-2
|0
D
D
|14
|2
|0
|0
|2
|2
|5
|-3
|0
D
D
|15
|2
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|0
D
D
|16
|2
|0
|0
|2
|0
|5
|-5
|0
D
D