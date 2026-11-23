Como assistir a Al Nassr FC x Al-Sadd com uma VPN

Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde você pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede privada virtual (VPN) pode ajudar.

Ignore instantaneamente os bloqueios geográficos regionais e assista a transmissões de futebol ao vivo do mundo todo na sua plataforma de streaming favorita Assista futebol onde quiser

Escolha uma VPN confiável . Escolha um serviço de VPN de confiança e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet).

. Escolha um serviço de VPN de confiança e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde o jogo é transmitido oficialmente.

Conecte-se ao servidor . Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para mudar sua localização digital (endereço IP).

. Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para mudar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.

Entre na sua conta e encontre a transmissão. Crie uma conta ou faça login no serviço da emissora oficial para ter acesso completo e aproveitar o jogo!

Prévia do jogo

Liga dos Campeões da Ásia - Rodada 5 24 de nov. de 2026 - 13:15

O Al Nassr recebe o Al-Sadd pela Champions League da Ásia Elite na terça-feira, 24 de novembro, com os dois clubes em busca de pontos na zona oeste.

O time saudita vem de um revés. Perdeu por 3 a 1 fora de casa para o Al Ahli pelo Campeonato Saudita na sexta-feira, e Cristiano Ronaldo desperdiçou um pênalti depois de abrir o placar para a equipe.

A derrota encerrou uma sequência de quatro vitórias. Antes dela, o time de Ange Postecoglou vinha marcando muitos gols, incluindo uma vitória por 6 a 2 sobre o Pakhtakor Tashkent nesta competição.

Sadio Mane ficou fora do jogo contra o Al Ahli com a permissão do clube para acompanhar a esposa no nascimento do bebê do casal. Postecoglou defendeu firmemente a decisão na coletiva de imprensa após a partida.

O Al-Sadd chega em um momento menos favorável. O time de Razvan Lucescu venceu o Lusail SC por 3 a 2 pela Stars League na sexta-feira, mas também perdeu por 4 a 3 para o Al-Rayyan no início deste mês.

Em seu último jogo continental, empatou sem gols com o Al Ahli. Também empatou por 1 a 1 com o Al Qadsiah. O Al-Sadd venceu o Al Nassr por 2 a 1 no último confronto entre os clubes nesta competição.