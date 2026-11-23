Como assistir a Al Nassr FC x Al-Sadd com uma VPN
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- Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde o jogo é transmitido oficialmente.
- Conecte-se ao servidor. Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para mudar sua localização digital (endereço IP).
- Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.
- Entre na sua conta e encontre a transmissão. Crie uma conta ou faça login no serviço da emissora oficial para ter acesso completo e aproveitar o jogo!
Prévia do jogo
O Al Nassr recebe o Al-Sadd pela Champions League da Ásia Elite na terça-feira, 24 de novembro, com os dois clubes em busca de pontos na zona oeste.
O time saudita vem de um revés. Perdeu por 3 a 1 fora de casa para o Al Ahli pelo Campeonato Saudita na sexta-feira, e Cristiano Ronaldo desperdiçou um pênalti depois de abrir o placar para a equipe.
A derrota encerrou uma sequência de quatro vitórias. Antes dela, o time de Ange Postecoglou vinha marcando muitos gols, incluindo uma vitória por 6 a 2 sobre o Pakhtakor Tashkent nesta competição.
Sadio Mane ficou fora do jogo contra o Al Ahli com a permissão do clube para acompanhar a esposa no nascimento do bebê do casal. Postecoglou defendeu firmemente a decisão na coletiva de imprensa após a partida.
O Al-Sadd chega em um momento menos favorável. O time de Razvan Lucescu venceu o Lusail SC por 3 a 2 pela Stars League na sexta-feira, mas também perdeu por 4 a 3 para o Al-Rayyan no início deste mês.
Em seu último jogo continental, empatou sem gols com o Al Ahli. Também empatou por 1 a 1 com o Al Qadsiah. O Al-Sadd venceu o Al Nassr por 2 a 1 no último confronto entre os clubes nesta competição.
Prováveis escalações de Al-Nassr x Al-Sadd
Técnico
- A. Postecoglou