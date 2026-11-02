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Liga dos Campeões da Ásia
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Assista a Al Hilal x Shabab Al-Ahli Dubai FC ao vivo hoje: quem transmite o jogo na TV e por streaming?

Al Hilal x Shabab Al-Ahli Dubai FC
Al Hilal
Shabab Al-Ahli Dubai FC
Liga dos Campeões da Ásia

Tudo o que você precisa saber para assistir a Al Hilal x Shabab Al-Ahli Dubai FC ao vivo hoje pela Liga dos Campeões da AFC Elite.

Como assistir a Al Hilal x Shabab Al-Ahli Dubai FC com uma VPN

Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede privada virtual (VPN) pode ser útil.

  • Contrate uma VPN confiável. Escolha um provedor de VPN de confiança (por exemplo, a ExpressVPN) e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet).
  • Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor VPN no país onde a partida será transmitida oficialmente (consulte nossa tabela de cobertura internacional acima).
  • Conecte-se ao servidor. Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para alterar sua localização digital (endereço IP).
  • Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.
  • Faça login e encontre a transmissão. Crie uma conta ou faça login na plataforma da emissora oficial para ter acesso completo e aproveitar a partida!

Prévia da partida

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Liga dos Campeões da Ásia - Rodada 4

O Al Hilal volta a campo pela Liga dos Campeões da AFC Elite na terça-feira, 3 de novembro, quando recebe o Shabab Al-Ahli Dubai FC pela quarta rodada da competição continental.

A equipe de Simone Inzaghi chega à partida na quinta posição da classificação do Grupo Oeste. Líder no campeonato saudita, o Al Hilal busca melhorar sua colocação na competição continental após uma campanha irregular até aqui.

O Al Hilal chega ao confronto em boa fase nas competições nacionais. A vitória por 2 a 0 sobre o Al Fateh, em 31 de outubro, ampliou sua sequência de resultados positivos na Saudi Pro League, que lidera com 30 pontos em 11 jogos.

Ollie Watkins tem sido peça central nessa campanha nacional. O atacante inglês marcou cinco gols e deu cinco assistências em oito partidas pela Saudi Pro League desde que chegou do Aston Villa. Ele logo reconheceu que o salto de nível foi maior do que esperava, descrevendo a liga como difícil e elogiando a qualidade dos clubes.

O Shabab Al-Ahli chega em melhor posição na classificação do grupo: ocupa o segundo lugar no Grupo Oeste. O clube de Dubai venceu suas últimas cinco partidas em todas as competições, incluindo o triunfo por 2 a 0 sobre o Esteghlal pela Liga dos Campeões da AFC Elite, em 27 de outubro.

O elenco de Andre Jardine chega a Riad embalado. As cinco vitórias em cinco jogos, entre competições nacionais e continentais, mostram uma regularidade que o Al Hilal, derrotado pelo Al-Shamal em sua partida mais recente pela Liga dos Campeões, precisará igualar.

Veja tudo o que você precisa saber para assistir a Al Hilal x Shabab Al-Ahli Dubai FC.

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Técnico

  • S. Inzaghi

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