Como assistir a Al Hazem x Al Nassr FC com uma VPN

Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde você pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede privada virtual (VPN) pode ajudar.

Ignore instantaneamente os bloqueios geográficos regionais e assista a transmissões de futebol ao vivo do mundo todo na sua plataforma de streaming favorita Assista futebol onde quiser

Escolha uma VPN confiável . Escolha um serviço de VPN de confiança e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet).

. Escolha um serviço de VPN de confiança e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde a partida será transmitida oficialmente.

Conecte-se ao servidor . Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para alterar sua localização digital (endereço IP).

. Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva detentora dos direitos de transmissão.

Faça login e encontre a transmissão. Crie uma conta ou entre na sua conta da emissora oficial para ter acesso completo e curtir a partida!

Prévia da partida

Campeonato Saudita - Rodada 13 28 de nov. de 2026 - 07:15 Al Hazem Club Stadium

O Al Nassr viaja a Ar Rass para enfrentar o Al Hazem pelo Campeonato Saudita no Estádio do Al Hazem Club, no sábado, 28 de novembro.

Os visitantes chegam animados após vencer o Al-Sadd por 2 a 1 na Champions League Elite da AFC, na terça-feira. Cristiano Ronaldo marcou de pênalti, e Joao Felix fez um gol espetacular de voleio com o calcanhar, que recebeu elogios muito além da Arábia Saudita.

O Al Nassr ocupa a terceira posição na tabela, e o time de Ange Postecoglou quer deixar para trás a derrota por 3 a 1 para o Al Ahli em 20 de novembro. A equipe também terá uma sequência movimentada de jogos, com um confronto contra o Al Qadsiah e uma viagem pela competição asiática para enfrentar o Al-Gharafa após esta partida.

O Al Hazem, comandado por Jalel Kadri, vive uma situação mais difícil. Está em 14º lugar e não venceu nenhum dos últimos cinco jogos pelo campeonato, com três derrotas e dois empates.

Os donos da casa perderam por 4 a 2 para o Al Khaleej na partida mais recente. Agora, terão de encontrar uma forma de parar o ataque do Al Nassr, que tem marcado muitos gols nesta temporada.

O Al Nassr venceu os dois confrontos com o Al Hazem pelo campeonato na temporada passada, incluindo uma vitória por 4 a 0 em casa, em fevereiro. Veja como acompanhar a partida.

Notícias e elencos dos times