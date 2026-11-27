Como assistir a Al Hazem x Al Nassr FC com uma VPN
Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde você pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede privada virtual (VPN) pode ajudar.
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- Escolha uma VPN confiável. Escolha um serviço de VPN de confiança e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet).
- Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde a partida será transmitida oficialmente.
- Conecte-se ao servidor. Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para alterar sua localização digital (endereço IP).
- Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva detentora dos direitos de transmissão.
- Faça login e encontre a transmissão. Crie uma conta ou entre na sua conta da emissora oficial para ter acesso completo e curtir a partida!
Prévia da partida
O Al Nassr viaja a Ar Rass para enfrentar o Al Hazem pelo Campeonato Saudita no Estádio do Al Hazem Club, no sábado, 28 de novembro.
Os visitantes chegam animados após vencer o Al-Sadd por 2 a 1 na Champions League Elite da AFC, na terça-feira. Cristiano Ronaldo marcou de pênalti, e Joao Felix fez um gol espetacular de voleio com o calcanhar, que recebeu elogios muito além da Arábia Saudita.
O Al Nassr ocupa a terceira posição na tabela, e o time de Ange Postecoglou quer deixar para trás a derrota por 3 a 1 para o Al Ahli em 20 de novembro. A equipe também terá uma sequência movimentada de jogos, com um confronto contra o Al Qadsiah e uma viagem pela competição asiática para enfrentar o Al-Gharafa após esta partida.
O Al Hazem, comandado por Jalel Kadri, vive uma situação mais difícil. Está em 14º lugar e não venceu nenhum dos últimos cinco jogos pelo campeonato, com três derrotas e dois empates.
Os donos da casa perderam por 4 a 2 para o Al Khaleej na partida mais recente. Agora, terão de encontrar uma forma de parar o ataque do Al Nassr, que tem marcado muitos gols nesta temporada.
O Al Nassr venceu os dois confrontos com o Al Hazem pelo campeonato na temporada passada, incluindo uma vitória por 4 a 0 em casa, em fevereiro. Veja como acompanhar a partida.
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Prováveis escalações de Al Hazem x Al-Nassr
Técnico
- J. Kadri