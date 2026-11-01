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Liga dos Campeões da Ásia
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Assista a Al-Gharafa x Al Qadsiah ao vivo hoje: quem transmite o jogo na TV e por streaming?

Al-Gharafa x Al Qadsiah
Al-Gharafa
Al Qadsiah
Liga dos Campeões da Ásia

Um guia com tudo o que você precisa saber para assistir ao vivo a Al-Gharafa x Al Qadsiah pela Liga dos Campeões da AFC Elite hoje.

Como assistir a Al-Gharafa x Al Qadsiah com uma VPN

Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde você pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede privada virtual (VPN) pode ser útil.

  • Obtenha uma VPN confiável. Escolha um provedor de serviços de VP de confiança (por exemplo, ExpressVPN) e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet).
  • Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde a partida será transmitida oficialmente (consulte a tabela de cobertura internacional acima).
  • Conecte-se ao servidor. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP).
  • Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.
  • Entre na sua conta e encontre a transmissão. Crie uma conta ou entre na sua conta da emissora oficial para ter acesso completo e aproveitar a partida!

Prévia da partida

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Liga dos Campeões da Ásia - Rodada 4

O Al-Gharafa recebe o Al Qadsiah pela Liga dos Campeões da AFC Elite. A equipe de Pedro Martins tenta interromper uma sequência difícil de resultados na competição continental diante de um adversário que chega em boa fase no campeonato nacional.

O Al-Gharafa ocupa a 15ª posição na classificação do grupo Oeste, e sua campanha na competição da AFC não conseguiu ganhar embalo. Duas derrotas nas últimas três partidas pela Liga dos Campeões da AFC Elite, contra o Esteghlal e o Al Ahli, deixaram a equipe em situação delicada no grupo.

Em contraste, o Al Qadsiah de Brendan Rodgers chega à partida com muita confiança. A equipe goleou o Al Riyadh por 6 a 0 em seu compromisso mais recente pela Liga Saudita, resultado que mostra o quanto pode ser perigosa quando está em boa fase.

O desempenho continental do Al Qadsiah tem sido mais discreto. A equipe empatou em 1 a 1 com o Al-Sadd em sua última partida pela Liga dos Campeões da AFC Elite, mas o ponto conquistado fora de casa a mantém na disputa no grupo Oeste.

Com o Al-Gharafa precisando muito de pontos e o Al Qadsiah buscando aproveitar o embalo no campeonato nacional, a partida tem grande importância para as ambições continentais das duas equipes. Veja tudo o que você precisa saber para assistir ao jogo.

Notícias e elencos das equipes

Prováveis escalações de Al-Gharafa x Al Qadsiah

Técnico

  • P. Martins

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