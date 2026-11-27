Como assistir a Al-Ettifaq x Al-Hilal com uma VPN

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Escolha uma VPN confiável . Escolha um fornecedor confiável de serviços de VP e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet).

. Escolha um fornecedor confiável de serviços de VP e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde a partida é transmitida oficialmente.

Conecte-se ao servidor . Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para mudar sua localização digital (endereço IP).

. Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para mudar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.

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Prévia da partida

Campeonato Saudita - Rodada 13 28 de nov. de 2026 - 09:20 Prince Mohamed bin Fahd Stadium

O Al-Ettifaq recebe o Al-Hilal pelo Campeonato Saudita no Estádio Príncipe Mohamed bin Fahd, em Dammam. Líder da competição, o Al-Hilal chega como claro favorito diante de um adversário que ocupa a sétima posição.

O time de Arthur Papas tem oscilado nas últimas semanas. Empatou por 1 a 1 com o Al-Taawoun em 31 de outubro e, uma semana antes, venceu o Al-Kholood por 3 a 0 fora de casa.

Além dessa vitória, houve uma derrota por 4 a 1 em casa para o Al-Ittihad. O Al-Ettifaq alterna bons resultados com tropeços custosos, e a disciplina defensiva ainda é uma preocupação.

O Al-Hilal de Simone Inzaghi lidera a tabela e venceu três dos últimos cinco jogos. Bateu o Al-Fateh por 2 a 0 em 31 de outubro e venceu o Al-Qadsiah por 3 a 2 fora de casa.

No cenário continental, o desempenho tem sido menos regular. O Al-Hilal perdeu por 3 a 1 para o Al-Shamal na Liga dos Campeões da AFC Elite e empatou por 2 a 2 com o Neftchi Fargona em 23 de novembro.

O último confronto terminou com vitória do Al-Hilal. O time venceu por 2 a 0 em fevereiro e goleou o Al-Ettifaq por 5 a 0 em Dammam, em outubro de 2025.

Confira tudo o que você precisa saber sobre o horário, o local e como acompanhar a partida.

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