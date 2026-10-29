O comentarista Ahmed Shobier comentou os resultados do sorteio das oitavas de final da Liga dos Campeões da África e da Copa da Confederação.

Zamalek e Pyramids, do Egito, participam da Liga dos Campeões da África, enquanto o Al Ahly ficou sozinho na Copa da Confederação, após a eliminação do clube Zed.

O Zamalek ficou no Grupo 2, ao lado do Young Africans, da Tanzânia, do Mouloudia da Argélia e do Club Africain, da Tunísia, enquanto o Pyramids está no Grupo 4, com o Al Hilal do Sudão, o Horoya de Conacri, da Guiné, e o Maghreb de Fez.

O sorteio colocou o Al Ahly no Grupo 1, ao lado do Raja Casablanca, do Marrocos, do ASKO Kara, do Togo, e do Primeiro de Agosto, de Angola.

Shobier declarou em entrevista a uma rádio nesta quinta-feira: "Acredite se quiser, o grupo do Zamalek é o único que tem quatro clubes campeões nacionais na temporada passada. O Zamalek é campeão do Campeonato Egípcio, o Young Africans é campeão da liga da Tanzânia, o Mouloudia da Argélia é campeão da liga argelina e o Club Africain é campeão do Campeonato Tunisiano. É um grupo explosivo, o grupo do Zamalek é extremamente difícil".

E prosseguiu: "Minha previsão para o Grupo 2 da Liga dos Campeões da África é que o Zamalek vai avançar e, junto dele, o Mouloudia da Argélia ou o Club Africain da Tunísia. O Pyramids garantiu a liderança do Grupo 4, e a disputa pela segunda colocação será entre o Maghreb de Fez e o Al Hilal do Sudão".

Shobier completou: "O Al Ahly na Confederação não é brincadeira, pronto, está escrito para você. Enquanto o Al Ahly entrar em uma competição, vai jogar pelo título de campeão. É um torneio com muitos clubes de peso. As pessoas falavam do pato queniano, do ganso queniano e dos pintinhos quenianos, mas não tem pintinho nem ganso, não tem time pequeno de nenhum país".

E concluiu: "O Al Ahly e o Raja são os mais próximos de se classificar no grupo, mas não descarte surpresas do Primeiro de Agosto, de Angola".