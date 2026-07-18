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Ahmed Mansy

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Assinados os contratos... Francesco Trincão é a quarta contratação do Al-Ahli saudita neste verão

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O astro português vai se juntar ao elenco do técnico alemão Matthias Jaissle

O português Francisco Trincão, jogador do Sporting de Lisboa, tornou-se a quarta contratação do Al-Ahli da Arábia Saudita durante a janela de transferências de verão.

Reportagens da imprensa revelaram que o Al-Ahli estava prestes a contratar Trincão durante a próxima janela de transferências de verão, após chegar a um acordo sobre os detalhes da negociação com seu clube português, o Sporting de Lisboa.

O jornal saudita “Al-Riyadiah” informou que Trincão já assinou o contrato de transferência para o Al-Ahli na madrugada deste sábado, por um período de quatro anos, com término em 2030, na presença do diretor esportivo do clube, Rui Pedro.

De acordo com reportagens anteriores da imprensa, o jogador português se juntará ao Al-Ahli por 45 milhões de euros, além de 5 milhões em variáveis, e receberá um salário anual de 10 milhões de euros.

O “Al-Raqi” conseguiu fechar o negócio após uma série de negociações, tendo entrado em disputa com vários clubes europeus que desejavam contratar o jogador.

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O jogador de 26 anos será a quarta contratação do Al-Ahli durante a janela de transferências de verão, depois do zagueiro gambiano Aboubakar Sidi Kinteh, do Tromsø, da Noruega; do ponta saudita Mishaal Al-Mutairi, do Abha; e do armênio Edward Spirtseyan, do Krasnodar, da Rússia.

Isso ocorre no momento em que o Al-Ahli está prestes a fechar outra contratação, a do meio-campista Naif Masoud, que virá do Al-Fateh.

Com essas contratações, o Al-Ahli busca reconquistar o título do Campeonato Saudita, que não entra em seu palmarés há 10 anos, além de manter o título da Liga dos Campeões da Ásia pela terceira temporada consecutiva.

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