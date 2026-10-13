Desde março de 2024, Max Eberl é diretor de futebol do Bayern de Munique. Suas duas primeiras temporadas completas tiveram algo em comum: foram marcadas pela preocupação de perder, sem receber pela transferência, jogadores importantes de alto valor de mercado no verão seguinte e por esforços intensos para evitar isso de alguma forma. Negociações aparentemente intermináveis, interesse de outros clubes usado como instrumento de pressão, exigências sempre renovadas e atualizações constantes sobre o andamento das conversas.

Eberl e a direção de futebol acabaram conseguindo fechar os acordos mais importantes, embora à custa de enormes esforços financeiros. Em fevereiro de 2025, Alphonso Davies renovou seu contrato, que estava perto do fim, e Jamal Musiala também assinou um novo vínculo. Joshua Kimmich fez o mesmo em março. Já a renovação de contrato planejada com Leroy Sane não se concretizou: ele se transferiu sem custos para o Galatasaray, em Istambul, algo de que, naturalmente, ninguém em Munique se arrependeu. Em fevereiro de 2026, foi a vez de fechar o acordo com Dayot Upamecano.

E agora? No momento, a única renovação urgente é a de Harry Kane, cujo contrato termina no próximo verão. Segundo relatos convergentes, houve um avanço decisivo nas negociações na semana passada. De acordo com o presidente Herbert Hainer, faltam apenas "detalhes" a resolver, como a questão dos direitos de imagem e de personalidade, para que o artilheiro de 33 anos renove até 2029. A questão já não é se Kane vai renovar, mas quando.

Manuel Neuer e Sven Ulreich devem encerrar a carreira em 2027

Assim que Kane assinar, apenas dois contratos de jogadores profissionais terminarão no próximo verão: os de Manuel Neuer (40) e Sven Ulreich (38). Ao que tudo indica, os dois veteranos goleiros encerrarão a carreira nessa ocasião. Jonas Urbig está nos planos para ser o futuro titular, e já se debate até mesmo uma mudança antecipada no gol.

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Portanto, depois de fechar o acordo com Kane, Eberl e a direção de futebol não terão mais pressão de curto prazo para renovar contratos. Nem de médio prazo, aliás, como mostra a situação para o verão de 2028. Nessa ocasião, poderão sair sem custos Sacha Boey e Hiroki Ito (dos quais Eberl preferiria já ter se desfeito muito antes), Min-Jae Kim, que também é apontado ocasionalmente como candidato a uma venda, e Serge Gnabry. Gnabry já é mais um jogador de rotação e, quando estiver perto dos 33 anos, muito provavelmente já não terá tanta relevância esportiva.

Em outras palavras: após a renovação de Kane, todos os jogadores importantes para o futuro estarão vinculados ao clube até pelo menos 2029. Eberl se encontrará, então, em uma situação extremamente confortável e completamente diferente da que viveu nas duas temporadas anteriores. Muito antes da virada do ano, ele já terá concluído todas as negociações internas de contratos que exigem uma solução urgente.

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Depois de Harry Kane: quando Michael Olise renovará com o Bayern de Munique?

Depois disso, será preciso evitar uma situação delicada na temporada 2028/29 por meio de renovações feitas com antecedência estratégica. Afinal, no cenário atual, os contratos de vários jogadores importantes terminam em 2029, entre eles Jonas Urbig, Jonathan Tah, Konrad Laimer, Josip Stanisic, Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Tom Bischof, Luis Diaz, Michael Olise, Lennart Karl (e provavelmente Kane).

No topo da lista de prioridades de Eberl está a renovação de Olise. Desde que chegou ao Bayern de Munique em 2024, o francês de 24 anos se tornou um dos melhores jogadores do mundo e tem seu nome insistentemente associado a grandes clubes internacionais, sobretudo ao Real Madrid. "Gostaríamos de renovar com Michael para além de 2029. Esse é o nosso desejo, mas há também uma terceira parte", disse Eberl à margem do empate em 2 a 2 com o Augsburg no sábado. "Para ser sincero, ainda nem houve conversas."

Na verdade, do ponto de vista do clube de Munique, ainda não há uma necessidade concreta de agir, sobretudo porque Olise não tem atualmente uma cláusula de rescisão e recebe um salário relativamente moderado para seu nível, estimado em 16 milhões de euros. Em caso de renovação, ele inevitavelmente passaria à faixa salarial dos dois jogadores mais bem pagos até agora, Kane e Musiala (cerca de 25 milhões de euros cada).

Bayern de Munique: até quando vão os contratos dos jogadores?