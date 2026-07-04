Assim como o Barcelona e o gigante da Premier League... O City muda o rumo do plano de Mourinho

Parecia que o Real Madrid estava caminhando para atender a um dos principais desejos de seu técnico, José Mourinho, de reforçar a defesa, mas o Manchester City interveio de forma decisiva, causando um choque precoce ao clube real, em uma situação que pode levá-lo a mudar completamente sua estratégia no mercado de transferências.

O Real Madrid havia identificado várias opções para reforçar sua defesa na próxima temporada, com destaque para Rubén Díaz, estrela do Manchester City.

De acordo com o site Team Talk, o City rejeitou as consultas do Real Madrid sobre a contratação do zagueiro português e informou ao clube espanhol que o jogador de 29 anos não está à venda.

O City reiterou a mesma posição aos clubes Chelsea e Barcelona, que apresentaram propostas semelhantes no mês passado, segundo a mesma fonte.

Díaz renovou seu contrato com o Manchester City em agosto de 2025, com vigência até o verão de 2029, após ter sido contratado do Benfica em setembro de 2020 por um valor total de 65 milhões de libras esterlinas.

O zagueiro português tornou-se titular da equipe desde sua chegada e teve papel fundamental na conquista do título da Premier League e da Liga dos Campeões pelo City.

O mesmo site afirmou: “Após a recusa categórica do City, o Real Madrid voltou sua atenção para outras opções defensivas, de acordo com reportagens espanholas, entre elas Alessandro Bastoni, do Inter de Milão, e Nico Schlotterbeck, do Borussia Dortmund”.

Isso ocorre em meio à mudança técnica no Estádio do Etihad, com a saída de Guardiola e a chegada de Enzo Maresca, que vê Díaz como peça fundamental no projeto de longo prazo do clube.

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