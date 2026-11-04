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David Boly, adolescente do Paris Saint-Germain, revelou que encarar sua estreia na Champions League como uma partida das categorias de base o ajudou a marcar na goleada por 6 a 0 sobre o Villarreal, na terça-feira. O reserva de 17 anos coroou a vitória dominante na competição europeia no Estadio de la Ceramica após entrar em campo nos minutos finais.

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Reserva de 17 anos fecha goleada contundente

A promessa de 17 anos Boly completou uma atuação eficiente na quarta rodada, na Espanha, depois que o técnico Luis Enrique substituiu Desire Doue, Vitinha e Achraf Hakimi aos 74 minutos. Após receber um passe de Joao Neves, o jovem avançou pela ponta e finalizou de ângulo. A bola desviou na perna de um defensor e entrou. Quando ele foi a campo, vários torcedores da equipe da casa já haviam deixado o estádio, depois que erros defensivos levaram os anfitriões a sofrer quatro gols em 17 minutos.

Mentalidade das categorias de base acalma os nervos na estreia

Em entrevista à PSG TV após o apito final, Boly explicou como manteve a calma: "Assim que Luis Enrique me disse para aquecer, entrei no clima do jogo. Depois, ele me disse que eu ia entrar, e eu disse a ele que faria o que sempre faço, como faço nas categorias de base: não ficar nervoso, apenas jogar meu futebol. E deu certo, porque recebi a bola de Joao Neves, avancei em direção ao gol, chutei e vi a bola entrar. Foi incrível!

"Tudo isso é resultado do meu trabalho duro ao longo de tantos anos, desde que eu era pequeno. Sempre continuei trabalhando, cada vez mais, e acho que valeu a pena. Agora preciso continuar; ainda tenho espaço para melhorar. Estou muito feliz e vou aproveitar hoje à noite e amanhã.

"Marcar um gol é incrível, mas estrear na Champions League em um jogo como esse foi uma sensação incrível! Quero agradecer a todos, começando pelo treinador, que confiou em mim, e a toda a comissão técnica, que vem me ajudando desde o início, desde que entrei para o time principal no ano passado. Estou absolutamente encantado!"

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Avalanche de gols no início arrasa anfitriões espanhóis

Antes da entrada de Boly na reta final, Neves abriu o placar em um escanteio aos nove minutos, depois que o goleiro Peter Gulacsi defendeu uma finalização de Doue. Aos 12, Maghnes Akliouche deu o passe para Doue marcar após uma saída de bola ruim de Gulacsi. Senny Mayulu aproveitou outra perda de bola 60 segundos depois, e Akliouche serviu Fabian Ruiz aos 17 minutos.

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O goleiro visitante Matvey Safonov impediu gols de Ayoze Perez e Pape Gueye, um em cada tempo, enquanto Ruiz marcou seu segundo gol cinco minutos após o início do segundo tempo, em uma cobrança de falta de Vitinha.

Atuais campeões lideram classificação europeia

A goleada sobre a equipe espanhola deixou os atuais campeões europeus com três pontos de vantagem na liderança da fase de liga, com 12 pontos, após vitórias anteriores sobre Slovan Bratislava (6 a 1), Manchester City (4 a 2) e Barcelona (4 a 2).

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Depois de superar um início lento na liga nacional, com dois pontos em três jogos da Ligue 1, incluindo uma derrota por 2 a 1 em casa para o Monaco, a equipe de Enrique agora venceu dez partidas consecutivas em todas as competições. No próximo compromisso europeu, em 25 de novembro, os líderes franceses recebem a Roma, enquanto o Villarreal, que venceu apenas uma vez, visita o Slavia Prague.