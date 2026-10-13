"Assalto à mão armada aterroriza a família": pesadelo ao amanhecer afasta goleiro do Villarreal do duelo contra o Napoli

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Choque estrondoso

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O goleiro do Villarreal, o húngaro Peter Gulacsi, viveu momentos de terror nesta terça-feira, o que o levou a desfalcar o time na partida marcada para esta noite contra o Napoli.

De acordo com o jornal "AS", o goleiro do Villarreal, Peter Gulacsi, foi vítima de um roubo sob ameaça de arma na madrugada desta terça-feira, em sua casa em Monasterios (Puçol), enquanto estava acompanhado de sua família.

Felizmente, ninguém se feriu, apesar de o episódio ter causado enorme preocupação.

Em razão do impacto da situação, o jogador não conseguiu descansar o suficiente nas últimas horas e, portanto, não estará à disposição para a partida da Liga dos Campeões desta noite contra o Napoli.

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O clube espanhol confirmou que as autoridades competentes foram comunicadas imediatamente, acrescentando que está adotando as medidas necessárias.

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Assim, Luiz Júnior defenderá o gol do Villarreal nesta noite, no estádio La Cerámica.

O brasileiro havia sido titular nas quatro primeiras partidas do campeonato, mas o técnico decidiu colocar Gulacsi no gol do Villarreal a partir do jogo da Liga dos Campeões contra o Borussia Dortmund.

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Desde então, o goleiro húngaro passou a ser o titular.