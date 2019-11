Asprilla faz revelação chocante: um traficante o pediu para matar Chilavert

O ex-atacante colombiano falou sobre o assunto no primeiro episódio de uma série sobre sua vida

Faustino Asprilla, ex-atacante da seleção colombiana e do , fez uma revelação chocante no primeiro episódio de uma série sobre sua vida: um traficante se ofereceu para matar o ex-goleiro paraguaio José Luis Chilavert.

Tudo começou após os dois serem expulsos pelo ex-árbitro brasileiro Wilson de Souza em uma partida entre e em 1997, jogo válido pelas eliminatórias da de 1998. Os dois jogadores brigaram em campo e receberam o cartão vermelho.

Naquela noite, Asprilla recebeu uma ligação no hotel onde estava hospedada sua seleção e, do outro lado da linha, estava Julio César Correa Valdés, também conhecido como "Julio Fierro", membro do Cartel de Medellín. Valdés convidou o atacante para ir até seu hotel (ele também estava no Paraguai) e então Asprilla foi, acompanhado do ex-jogador de e , Víctor Aristizábal.

Na estreia de "Faustino el grande", o ex-jogador detalhou o que aconteceu no hotel em Assunção:

"Precisamos que você nos autorize esses dois 'matadores' aqui em Assunção para matar aquele gordo do Chilavert", disse Valdés. Asprilla ainda afirmou que outros homens presenciaram esta conversa, mas que todos estavam bêbados.

"Eu disse a eles: 'Como assim? Você está louco, vai acabar com o futebol colombiano, isso não pode ser, não, não. No futebol, o que aconteceu em campo fica no campo", disse o colombiano.

"Não, patrão, nos dê a ordem e castramos (matamos) aquele homem gordo". Asprilla conta que quase implorou para que Valdés não fizesse nada e recusou novamente essa oferta.

Segundo o ex-atacante, Chilavert nunca soube desse episódio.