A diretoria do Real Madrid está a considerar recorrer à escola francesa para treinar a equipa, após o sucesso da experiência de Zinédine Zidane, que foi o último francês a assumir o comando técnico do clube espanhol.

Desde que se profissionalizou como treinador, Zizou comandou apenas uma equipa, o Real Madrid, em duas passagens, e obteve grande sucesso em ambas. Basta lembrar a conquista de 3 títulos consecutivos da Liga dos Campeões, em 2016, 2017 e 2018.

A rede francesa RMC Sport revelou, esta sexta-feira, que Didier Deschamps, selecionador da França, entrou no radar do Real Madrid, que procura um novo treinador para a próxima temporada, em substituição do espanhol Álvaro Arbeloa, que tem apresentado resultados irregulares.

Leia também:

Arbeloa exclui dupla do Real Madrid e testa Mendy diante do Girona

"Sem mudanças".. Real Madrid responde a rumores em comunicado oficial

Personalidade de campeão: o sofrimento europeu do Barcelona explica o segredo histórico do Real

Deschamps havia anunciado anteriormente que deixará o comando da seleção francesa após o fim da Copa do Mundo, marcada para o próximo verão, depois de um ciclo de 14 anos, e todas as expectativas apontam para Zidane como seu sucessor.

Desde que anunciou a saída do cargo em janeiro de 2025, Deschamps, bicampeão do mundo (1998 como jogador e 2018 como treinador), afirmou que continuará a trabalhar como treinador.

O técnico francês disse: "Encerrro um período longo e maravilhoso, mas certamente não estou a caminho da reforma. Alguns dizem que vou parar; não, estou apenas a encerrar uma etapa, e depois haverá uma etapa diferente e bonita".

Ele foi claro quanto ao seu próximo destino, ao revelar que tende a treinar clubes em vez de seleções: "Não devo dizer 'impossível', mas não me vejo treinador de outra seleção. O que a seleção da França representa para mim, e o hino nacional... não consigo imaginar-me no banco a ouvir um hino diferente".