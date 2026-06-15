Asensio: Vamos ganhar o campeonato com o Mourinho... e a nova contratação é um “salto qualitativo” para o Real Madrid

Raúl Asensio, zagueiro do Real Madrid, elogiou a chegada de José Mourinho como novo técnico do time, afirmando que o treinador português “mudou seu espírito competitivo” durante sua primeira passagem pelo clube, de 2010 a 2013, e expressou seu grande entusiasmo por jogar sob o comando dele.

Asensio, de 23 anos, disse a David Ibáñez no programa “El Desmarque”, de Montmeló, durante o Grande Prêmio entre Barcelona e a Catalunha, que “o novo projeto com Mourinho é muito empolgante e estou realmente ansioso para começar”.

Ele acrescentou: “Eu era criança e vi como ele transformou o time, o espírito competitivo que ele trouxe para o clube, a garra e a determinação. Acho que essas são as qualidades que me tornaram quem sou como jogador”.

Sobre a possibilidade de conquistar a La Liga na próxima temporada, o jogador das Ilhas Canárias respondeu com confiança: “Sim, claro, o Mourinho bateu o recorde com 100 pontos e 121 gols, então vamos tentar”, referindo-se à histórica temporada 2011-2012, na qual o técnico português levou o Real Madrid a quebrar recordes na La Liga.

Bernardo Silva

Quanto à possibilidade de Bernardo Silva, jogador português do Manchester City, se juntar ao Real Madrid nas negociações da janela de transferências de verão, Asensio disse: “Ele é muito bom, e isso representaria um salto qualitativo para a equipe”, afirmando: “Receberemos todos de braços abertos, e temos certeza de que o projeto que estão realizando é fantástico”.