Asensio sente lesão e pode ser problema para a estreia do Real Madrid no Mundial de Clubes

O meio-campista havia sentido desconforto muscular durante o último jogo do Real, e se torna dúvida para a semifinal do Mundial de Clubes

O Real Madrid treinou nesta segunda-feira (17) nas instalações da New York University Abu Dhabi, em preparação para a semifinal do Mundial de Clubes que acontece nesta quarta-feira (19), contra o Kashima Antlers.

Segundo o jornal espanhol As, Marco Asensio voltou a sentir o desconforto muscular que havia sofrido no último duelo contra o Rayo Vallecano, no último sábado (15), e acabou deixando o treino mais cedo, se tornando uma séria dúvida para o confronto desta semana.

Varane também não permaneceu todo o tempo no gramado durante as atividades, e voltou ao vestiário após 45 minutos de exercícios.

Já Benzema treinou com normalidade. Ele havia machucado o tornozelo esquerdo durante a partida contra o Rayo. Por outro lado, Bale, Mariano e Nacho continuam recuperando-se de suas lesões do departamento médico e ainda não têm previsão de retorno.

O duelo pela semifinal do Mundial de Clubes da Fifa entre o Kashima Antlers e Real Madrid acontece nesta quarta-feira, a partir das 14h30 (de Brasília).