Asensio dá susto em treino do Real Madrid e vira dúvida na Copa do Rei

Jogador se machucou durante partida entre o time principal do Real Madrid e a equipe B

Segundo informações do jornal espanhol, Marca, o jogador do Real Madrid, Marco Asensio precisou deixar o treinamento da equipe nesta segunda-feira (28), devido a uma entorse no tornozelo.

De acordo com o veículo, o atleta “foi tratado pelos médicos do clube logo após o choque e sua presença ou não no duelo contra o Girona dependerá de como será a recuperação nas próximas 24 horas".

Asensio estava na reta final de recuperação de uma lesão muscular. Os avanços do jogador indicavam que o mesmo poderia retornar ao elenco comandado por Santiago Solari na próxima quinta-feira (31), durante o duelo contra o Girona, pelas quartas de final da Copa do Rei. Poré, com o imprevisto a escalação do atleta virou dúvida no Real.