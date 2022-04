ASA x CRB: escalação, desfalques e mais do jogo da final do Campeonato Alagoano 2022

A bola vai rolar nesta quarta-feira (13) para ASA x CRB, duelo válido pelo segundo jogo da final do Campeonato Alagoano, a partir das 20h (do horário de Brasília). No confronto da ida, o Galo venceu por 2 a 1, e chega em vantagem para o segundo duelo.

O ASA precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para levar o troféu, enquanto uma vitória por um gol de vantagem levaria a decisão para os pênaltis. Um empate, ou qualquer vitória do CRB, dá ao clube regatiano o seu 32º troféu da competição.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O técnico Jota Guerreiro, do ASA, não terá nenhum desfalque para o duelo, e, com isso, deverá repetir a mesma escalação do confronto de ida.

Já no lado do CRB, o técnico Marcelo Cabo terá um desfalque de última hora. O atacante Marcinho foi negociado com o Avaí e não atua mais pelo clube regatiano. O treinador terá como opções Rafael Longuine ou Marthã.

Possível escalação do ASA: Raílson; Michel, Cristian Lucca, Fábio Aguiar e Wendel; Jorginho, Fidélis e Roger Gaúcho; Anderson Feijão, Xande e Júnior Viçosa.

Possível escalação do CRB: Diogo Silva; Reginaldo, Gum, Gilvan e Guilherme Romão; Claudinei, Yago e Rafael Longuine (Marthã); Vico, Richard e Anselmo Ramon.

DESFALQUES

ASA

Sem desfalques.

CRB:

Maicon, Emerson Negueba e Maycon Douglas: lesionados.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre ASA e CRB será transmitido ao vivo pela Eleven Sports, na internet, nesta quarta-feira.