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A demissão do marroquino Hussein Ammouta do comando do Al Ahly, do Egito, após a derrota por 2 a 0 para o Pyramids, pela nona rodada do Campeonato Egípcio, provocou ampla repercussão na imprensa marroquina. Os veículos abordaram a decisão por diferentes ângulos, entre a estranheza com o momento escolhido e os questionamentos sobre os motivos que levaram a diretoria do clube a encerrar o trabalho do treinador apesar de seus números positivos.

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A decisão do Al Ahly pôs fim, de forma surpreendente, à passagem de Ammouta e de sua comissão técnica, depois que o time não conseguiu superar o Pyramids no confronto que marcou sua primeira derrota no campeonato nesta temporada. Com isso, a diferença para o líder subiu para sete pontos, e a pressão sobre a comissão técnica aumentou.

Em comunicado oficial divulgado nas primeiras horas da manhã de terça-feira, o Al Ahly agradeceu a Hussein Ammouta e à sua comissão técnica. O clube explicou que a decisão foi tomada com base na avaliação apresentada por Yassin Mansour, vice-presidente do clube, e Sayed Abdel Hafiz, membro do conselho diretor, ambos encarregados de supervisionar o departamento de futebol. A dupla deverá apresentar, nas próximas horas, os nomes cotados para assumir o cargo.

Números de Ammouta levantam questionamentos

Os jornais marroquinos destacaram os números alcançados por Ammouta durante sua passagem pelo Al Ahly, considerando que a decisão de dispensá-lo abre espaço para questionamentos sobre os verdadeiros motivos do fim de seu trabalho.

O site marroquino "Hespress", sob o título "Al Ahly dispensa Ammouta apesar dos resultados", informou que a separação ocorreu apesar do saldo positivo registrado pelo treinador durante o período em que comandou o time.

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Segundo o site, Ammouta comandou o Al Ahly em 14 partidas oficiais, com 11 vitórias, dois empates e apenas uma derrota, diante do Pyramids, um aproveitamento de vitórias de cerca de 79%. Para o veículo, esses números levantam dúvidas sobre o que está por trás da surpreendente decisão da diretoria.

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Já o site marroquino "El Botola" noticiou o fato sob o título "Al Ahly, do Egito, anuncia a demissão do técnico Hussein Ammouta", destacando que a decisão veio após a derrota no grande duelo do campeonato, que permitiu ao Pyramids ampliar a vantagem na liderança, em meio a uma forte repercussão dentro do clube e entre a torcida.

Queda de rendimento acelera a saída de Ammouta

O site marroquino "le360", por sua vez, associou o fim da passagem de Ammouta à derrota para o Pyramids, a primeira do Al Ahly no campeonato nesta temporada. Com o resultado, o clube estacionou nos 20 pontos, em terceiro lugar, enquanto o Pyramids chegou a 27 pontos, na liderança.

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O site apontou que a derrota não foi o único fator por trás da decisão, já que as últimas partidas mostraram uma queda gradual no desempenho e nos resultados do Al Ahly, depois de um início forte do treinador marroquino, que somou 13 dos 15 pontos possíveis nas cinco primeiras rodadas.

O veículo acrescentou que o time perdeu parte do embalo com a sequência de jogos, deixando pontos pelo caminho em mais de uma ocasião, com destaque para o empate por 3 a 3 com o El Qanah. Em seguida, a derrota para o Pyramids ampliou a diferença para o líder e colocou em xeque o futuro da comissão técnica.

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Com essa análise, o site enfatizou o contraste entre o início forte de Ammouta e a queda que marcou a reta final de sua passagem, considerando que o acúmulo de tropeços deixou sua situação mais delicada diante da diretoria.

Fim da trajetória de Ammouta

O site "lesiteinfo", por sua vez, escolheu o título "Oficial: fim da trajetória de Hussein Ammouta no Al Ahly, do Egito", destacando que os resultados e o nível técnico do time vinham sofrendo críticas crescentes nos últimos tempos, até que a derrota para o Pyramids pôs fim ao trabalho do treinador marroquino.

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O site "sport7" também abordou a decisão sob o título "Oficial: Al Ahly, do Egito, anuncia sua separação do marroquino Hussein Ammouta", confirmando que a derrota para o Pyramids foi a primeira do Al Ahly na competição nesta temporada e contribuiu para que a equipe estacionasse nos 20 pontos, enquanto o Pyramids reforçou sua posição na liderança, com 27 pontos.

Assim, a imprensa marroquina abordou o caso por ângulos diferentes, ora destacando os números positivos de Ammouta, ora a queda de desempenho e de resultados nas últimas rodadas. Em comum, porém, ficou a estranheza com o fim da trajetória após apenas 14 partidas e os questionamentos sobre os critérios adotados pela diretoria do Al Ahly para tomar a decisão.