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O técnico da Holanda, Xavi Hernandez, enviou uma mensagem sincera de apoio ao técnico do Bayern de Munique, Vincent Kompany, após sua recente internação. Ao refletir sobre o estresse intenso de comandar uma equipe de alto nível, Xavi reconheceu que a pressão incessante pode cobrar um preço alto da saúde física dos treinadores.

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Xavi envia apoio a Kompany após colapso em centro de treinamento

O técnico da seleção dos Países Baixos, Xavi Hernandez, manifestou apoio ao treinador do Bayern de Munique, Vincent Kompany, enquanto o belga se recupera de um grave problema de saúde. Kompany sofreu um colapso no centro de treinamento do Bayern de Munique há duas semanas e foi levado às pressas ao hospital, onde recebeu o diagnóstico de meningite.

O presidente honorário do Bayern de Munique, Uli Hoeness, deu notícias animadoras sobre o estado de Kompany. Enquanto isso, o auxiliar Aaron Danks assumiu temporariamente as funções à frente da equipe principal.

Em entrevista coletiva na segunda-feira, 9 de novembro, Xavi manifestou preocupação com o colega de profissão.

Xavi admite que o estresse de ser treinador prejudica o sono

Ao refletir sobre as exigências psicológicas de comandar equipes de elite, Xavi reconheceu a enorme pressão por resultados nos principais clubes e seleções.

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“Não o conheço pessoalmente, mas desejo uma rápida recuperação a Vincent Kompany”, afirmou Xavi. “Às vezes sentimos muito estresse e muita pressão. Especialmente quando as coisas não saem como esperamos.”

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“Às vezes é difícil dormir. Isso faz parte do processo, do nosso trabalho”, admitiu o ex-técnico do Barcelona. “Espero que ele se recupere bem. Ele está fazendo um ótimo trabalho no Bayern de Munique.”

Trajetórias paralelas sob a influência de Pep Guardiola

A ligação entre Xavi e Kompany vai além de seus atuais cargos no alto escalão do futebol europeu: ambos foram profundamente influenciados pelo lendário técnico Pep Guardiola.

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Xavi foi o motor tático do histórico Barcelona de Guardiola, enquanto Kompany foi capitão das equipes recordistas do Manchester City comandadas pelo treinador.

Os dois ex-meio-campistas passaram a ocupar cargos de treinador sob intensa pressão. Xavi recorreu às próprias experiências no Barcelona e na seleção dos Países Baixos para demonstrar empatia pela situação de Kompany.

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Bayern de Munique segue em frente enquanto Kompany se recupera

Kompany continua sua recuperação gradual após receber alta hospitalar. O Bayern de Munique acompanha de perto sua evolução antes de definir quando ele voltará ao banco de reservas.

Danks seguirá no comando interino das atividades da equipe enquanto o gigante alemão disputa seus próximos jogos nacionais e europeus.

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Xavi e o mundo do futebol continuam enviando mensagens de apoio ao treinador de 39 anos enquanto ele busca se recuperar totalmente.