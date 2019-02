Às vésperas de duelo com Liverpool, Robben elege o pior estádio para jogar: "Anfield"

Atacante do Bayern de Munique apontou o estádio do adversário da próxima terça-feira (19) como o pior que já jogou como visitante

À véspera de encarar o Liverpool fora de casa, Arjen Robben, jogador do Bayern de Munique, relembrou o momento em que defendeu o Chelsea entre 2004 e 2007, onde sofreu derrotas dolorosas para os Reds nas semifinal da Champions League sendo uma delas na temporada 2004/05.

"Nós tínhamos uma equipe muito experiente. Todo mundo sabe que a atmosfera em Anfield é provavelmente uma das melhores que você pode imaginar na Europa. Nestes jogos de topo não há muitos segredos. É sobre pequenos detalhes e sobre quem tem a melhor forma naquele dia. Acho que se você me perguntare sobre o pior estádio para mim, provavelmente é o do Liverpool", disse o jogador ao The Guardian.

O holandês ainda Mais recordou o impacto de trabalhar com José Mourinho quando tinha apenas 20 anos.

"Tivemos, enquanto jogadores do Chelsea, um excelente treinador. Mourinho garantiu que o espírito de equipe estivesse funcionando bem e, claro, para o clube, foi muito importante vencermos a Premier League, após 50 anos", apontou.



Foto: Getty Images

"Para mim foi um grande passo, porque eu ainda era muito jovem. Eu tinha 20 anos. Foi a primeira vez que fui para o estrangeiro. Tu tens de te adaptar rapidamente e, especialmente, se tu és tão jovem, tu tens que crescer muito rápido", concluiu.

Atualmente, defendendo o Bayern de Munique, Robben relembrou a evolulão do Liverpool, adversário na próxima terça-feira (19), pelo jogo de ida das oitavas de final da Champiions League.

"Agora eu acho que mudou e eles se desenvolveram muito bem. O técnico fez um ótimo trabalho. No ano passado estavam na final da UCL e no momento estão no topo da Premier League. Há muito, muito tempo atrás, eles ganharam o campeonato e é com isso que eles estão sonhando", concluiu.