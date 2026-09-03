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Ahmed Mansy

Traduzido por

As torcidas fazem o acontecimento: onda de fúria expulsa o diretor esportivo do Ahly

Mercado da bola
Al-Ahli x Al-Riyadh
Al-Ahli
Al-Riyadh
Campeonato Saudita
Arábia Saudita

Grandes mudanças foram vistas recentemente no Al-Raqi

A torcida do Al-Ahli foi o grande destaque do futebol saudita nas últimas horas, após provocar uma revolta que acabou resultando na saída do diretor esportivo português Rui Pedro do cargo.

O jornalista saudita Walid Saeed afirmou, em uma publicação em sua conta pessoal no "X", que a diretoria do Al-Ahli decidiu rescindir o contrato do diretor esportivo Rui Pedro.

Isso acontece poucas horas depois de a torcida do Al-Ahli lançar uma campanha de indignação, exigindo a demissão de Rui Pedro do cargo, por causa da má gestão das contratações durante a atual janela de transferências de verão.

A revolta da torcida do Al-Ahli começou com a contratação do meio-campista ucraniano Artem Bondarenko, do Shakhtar, quando os torcedores se opuseram à sua chegada, alegando que ele estava abaixo do nível, especialmente por ser o substituto do marfinense Franck Kessié.

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A indignação aumentou após surgirem notícias de que o Al-Ahli estava perto de contratar o francês Papy Cabral, meio-campista do Monaco, apesar de ele ter atuado pela equipe francesa apenas 114 minutos na última temporada.

Os torcedores acusaram o diretor esportivo português de desperdiçar os recursos do clube, especialmente porque os relatos confirmaram que o Al-Ahli pagaria 12 milhões de euros para contratar o jogador de origem senegalesa, apesar de seu valor de mercado ser de apenas 1,2 milhão de euros.

O Al-Ahli sofreu com uma série de tropeços durante o atual mercado, tendo dispensado seu astro argelino Riyad Mahrez, além de Kessié, e também fracassou em manter seu ex-técnico alemão Matthias Jaissle, que rumou para o comando do Newcastle United.

Vale lembrar que Rui Pedro assumiu o cargo de diretor esportivo do Al-Ahli em outubro passado, depois de ter ocupado a mesma função no clube português Benfica entre 2021 e 2025.

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