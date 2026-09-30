As tentações de Tapia: como a Federação Argentina tenta impedir a saída de Scaloni?

Relatos da imprensa revelaram uma reviravolta surpreendente no futuro de Lionel Scaloni, confirmando que o treinador mais premiado da história da seleção argentina no século XXI está prestes a permanecer no cargo, apesar de todas as insinuações anteriores sobre uma possível saída.

O jornal espanhol "Sport" esclareceu que a Federação Argentina de Futebol busca com força dar continuidade à trajetória bem-sucedida, por meio de uma proposta que permite a Scaloni comandar a seleção "albiceleste" na Copa América de 2028 e na Copa do Mundo de 2030.

O jornal apontou que Scaloni, que levou a Argentina a quebrar um jejum de 28 anos desde o último título na Copa América de 1993, e acrescentou dois títulos da Copa América e o título da Copa do Mundo, havia insinuado o fim de sua trajetória após a derrota para a Espanha na final da Copa do Mundo de 2026.

O jornal reproduziu sua famosa declaração da época: "Vou continuar até dezembro, depois disso conversarei com o presidente Claudio Tapia. A ideia é relaxar e tirar um período de descanso. Provavelmente vou parar".

Proposta até 2030

O "Sport" citou o jornalista argentino Gastón Edul, segundo o qual a federação, comandada por Claudio "Chiqui" Tapia, apresentou uma proposta oficial de um contrato de dois anos com possibilidade de prorrogação por mais dois anos, ou seja, a permanência até a Copa América de 2028 no mínimo, com a opção de continuar até a Copa do Mundo de 2030.

O jornal espanhol afirmou que as negociações entraram em sua fase final e que as duas partes chegaram a uma grande aproximação nos últimos dias.

Foi o que o próprio Scaloni confirmou na coletiva de imprensa antes do confronto com a Bolívia, ao dizer: "A conversa com o Chiqui Tapia? Acabamos de começar a conversar. Há um desejo mútuo de ambos os lados, e isso é o mais importante", em uma referência reproduzida pelo jornal como indício da proximidade de um acordo oficial.







