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A AS Roma identificou Callum Hudson-Odoi, ponta do Nottingham Forest, como alvo para janeiro por 10 milhões de libras na busca por um atacante para o lado esquerdo. O clube da Serie A vê o jogador de 26 anos, que perdeu espaço no City Ground, como alternativa a Jamie Gittens, do Chelsea.

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Gigante italiano planeja investida na janela de inverno

Segundo o TEAMtalk, a Roma incluiu Hudson-Odoi em sua lista de alvos para a janela de inverno, enquanto o técnico Gian Piero Gasperini busca reforçar as opções de ataque. Embora ainda não tenha havido contato formal entre os dois clubes, fontes acreditam que uma oferta de 10 milhões de libras poderia interessar ao Forest. Esse valor permitiria ao clube da Premier League receber mais que o dobro dos menos de 5 milhões de libras que pagou ao Chelsea em setembro de 2023 .

Pouco espaço desperta interesse por transferência

Hudson-Odoi chegou à região do rio Trent após disputar 156 partidas pela equipe principal do Chelsea e, inicialmente, mostrou-se uma contratação acertada para o clube, com um bom número de gols e assistências nas temporadas anteriores. As atuações consistentes lhe renderam até um novo contrato de longo prazo em agosto de 2025, válido até o verão de 2028.

No entanto, sua posição no elenco mudou drasticamente sob o comando do técnico Oliver Glasner nesta temporada. O ponta inglês entrou em campo apenas cinco vezes, sempre saindo do banco, em todas as competições, somando somente 45 minutos na Premier League. A redução de seu espaço despertou o interesse de vários clubes da Inglaterra e da Europa continental antes da janela de inverno.

Contratação de Malen serve de modelo

Em Roma, os responsáveis pelas contratações querem repetir o sucesso da chegada de Donyell Malen, emprestado pelo Aston Villa em janeiro de 2026 antes de ser contratado em definitivo após uma sequência de boas atuações. A reportagem afirma que, embora Gittens, do Chelsea, continue sendo o principal alvo da Roma para o lado esquerdo, Hudson-Odoi é visto como uma segunda opção viável para o esquema de Gasperini.

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Fontes ouvidas pelo veículo acreditam que um empréstimo no meio da temporada, com opção de compra no verão, seria uma fórmula viável para todas as partes envolvidas. O Forest, amplamente considerado habilidoso nas negociações, pode até preferir uma saída temporária que preserve uma avaliação mais alta do jogador no futuro, em vez de autorizar uma venda definitiva em janeiro.

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Clube da Premier League tem vantagem nas negociações

Por enquanto, Hudson-Odoi segue como uma opção no elenco de Glasner no City Ground. Como ainda restam dois anos e meio de contrato, o Forest tem uma posição forte nas negociações. Para que o interesse da Roma se transforme em uma proposta oficial, será preciso que o Forest esteja disposto a negociar e que o jogador queira se transferir para a Itália no meio da temporada. A concorrência de clubes da Inglaterra e da Europa continental também pode influenciar as conversas em janeiro.